Kärntnerin zeigt Tausenden Followern, was hinter dem Lehrerberuf steckt

Wie vielseitig das Lehrerinnenleben sein kann, zeigt Elisa Kreiner aus Klagenfurt auf Instagram. Ihrer Leidenschaft für die Poesie geht sie mit einer eigenen Eventreihe nach.

Der Alltag einer Lehrerin mag auf viele Schüler eintönig wirken – unterrichten, korrigieren, schlafen gehen. Nicht so bei Elisa Kreiner, denn sie bringt Schülern am BG/BRG Mössingerstraße in Klagenfurt nicht nur die Mathematik näher, sondern lässt sie auf Instagram auch an ihrem Privatleben teilhaben. „Mir folgen unzählige Schüler, natürlich muss man da über sich selbst lachen können“, sagt sie.

Auf Instagram folgen der Vertrauenslehrerin unter „@ellam_k“ mehr als 6700 Menschen. „Es macht einfach viel Spaß“, sagt die 28-Jährige. Dabei zeigt sie Berufs- sowie Privatleben und möchte vor allem eines klarstellen: Lehrer sitzen nach Unterrichtsschluss nicht ausschließlich mit dem Rotstift am Schreibtisch. „Ich möchte diese Klischees aus der Welt bringen“, betont sie.

© Squadtwenty GmbH/kk Kreiner verantwortet auch die Eventreihe „Poetry meets Music“

Mathe-Lehrerin scheiterte an Mathe-Matura

Schon früh wusste die Klagenfurterin, dass Mathematik und Biologie ihre Stärken sind und sie ihr Wissen weitergeben möchte. Ihr Weg verlief nicht immer geradlinig, ausgerechnet bei der Mathematik-Matura scheiterte sie beim ersten Anlauf. „Ich hatte unfassbare Prüfungsangst, deswegen lasse ich es in meinem Unterricht gar nicht erst so weit kommen“, erzählt Kreiner. Statt Stress setzt sie vor Prüfungen auf Meditation und Schokolade. Auch klassische Hausübungen sieht sie kritisch. „Nicht jeder Schüler hat dieselben Voraussetzungen, ich möchte keine Ungleichheit“, meint sie. Wichtiger sind ihr zwischenmenschliche Beziehungen und ein Unterricht, von dem langfristig etwas hängen bleibt.

Auch sportlich ist die Kärntnerin aktiv, denn im Juni nahm sie am Company Triathlon in Klagenfurt teil. Auf ihrem Profil findet sich auch eine ruhigere Seite. Zitate oder kurze Texte geben Einblick in Kreiners Leben sowie in ihre Leidenschaft für die Poesie. Ihren Halt im Schreiben fand sie bereits während ihrer Studienzeit. Nach Schicksalsschlägen und Herzschmerz suchte sie nach einem Ventil und fand es schließlich im Schriftwerk. „Es hilft mir abzuschalten und klaren Kopf zu bewahren.“

Die Geschichte kann erst zu Ende geschrieben werden, wenn meine Geschichte vollendet ist. — Elisa Kreiner

„Poetry meets Music“ feiert Jubiläum

Aus dieser Leidenschaft entstand vor drei Jahren die Eventreihe „Poetry meets Music“. Was an einem verregneten Herbsttag im Lendhafen-Café begann, entwickelte sich zu einem Treffpunkt für kreative Köpfe. Die Veranstaltung bietet einen Raum, selbst geschriebene Texte zu teilen, während Musiker und Nachwuchssänger den Abend begleiten. „Es ist mehr als nur eine Veranstaltung, es ist eine Herzenssache“, sagt Kreiner. Bald steht ein besonderes Jubiläum bevor, denn „Poetry meets Music“ feiert seine zehnte Ausgabe. „Letztes Mal wurden etwa 100 Karten verkauft, das war der Wahnsinn.“

So lebensfroh und unterhaltsam Kreiner nach außen wirkt, steckt hinter dieser Seite auch viel Tiefgründigkeit. Was mit einfachen Tagebucheinträgen begann, soll irgendwann in einem eigenen Werk münden. „Die Geschichte kann erst zu Ende geschrieben werden, wenn meine Geschichte vollendet ist“, betont sie. Bis dahin schreibt Elisa Kreiner diese Geschichte weiter – im Klassenzimmer, in sozialen Netzwerken und in ihrer Poesie.