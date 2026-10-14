Lotterien Sporthilfe-Gala: Wer folgt auf Tschofenig und Venier?

UMFRAGE. Am Donnerstag steigt in der Wiener Stadthalle die Lotterien Sporthilfe-Gala. Wer schnappt sich die begehrten Niki-Trophäen in diesem Jahr?

Der Winter hatte die Lotterien Sporthilfe-Gala im Vorjahr fest im Griff. So ging der Niki für die Sportlerin des Jahres (Stephanie Venier) und den Sportler des Jahres (Daniel Tschofenig) in den Skisport. Zum Team des Jahres wurde die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft gekürt – ebenfalls im Winter beheimatet. Die Konkurrenz aus dem Sommer versucht es auch in diesem Jahr. Bei den Männern will sich das rot-weiß-rote Radsport-Aushängeschild Felix Gall gegen das olympische Duo Alessandro Hämmerle (Gold, Snowboard-Cross) und Johannes Lamparter (2x, Silber, 1x Bronze, Nordische Kombination) durchsetzen.

Während sich der Radsportler seinen zweiten Niki nach 2023 sichern könnte, gibt es bei den Frauen fix eine neue Siegerin. Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock greift nach ihrer ersten Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres. Als Weltmeisterin reist Valentina Höll nach Wien. Die Mountainbikerin ist im Downhill-Sport das Maß aller Dinge, was ihr fünfter WM-Titel heuer eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit der kleinen Kristallkugel für den Riesentorlauf-Weltcup im Gepäck reist Julia Scheib als Konkurrentin um den Niki nach Wien.

Von echtem Konkurrenzkampf ist in der Stadthalle aber nichts zu spüren, geht es an diesem Abend doch vielmehr um den guten Zweck. Die Lotterien Sporthilfe-Gala ist auch in diesem Jahr die größte Charity-Veranstaltung des heimischen Sports – inklusive des größten Charity-Dinners in Österreich. Insgesamt werden am heutigen Abend 1500 Gäste mit feinster Kulinarik verköstigt. Aufgekocht wird von den Catering-Profis von Gerstner.

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