Pleitewelle in Gastro: „Kann Lippenbekenntnisse nicht mehr hören“

„Leidenschaft ersetzt kein Einkommen“: Gastro-Obmann Stefan Sternad fordert angesichts steigender Pleiten niedrigere Lohnnebenkosten und weniger Bürokratie.

In Kärnten mussten in den ersten drei Quartalen 2026 deutlich mehr Gastronomiebetriebe Insolvenz anmelden als im Vorjahr. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) wurden über 56 Gastbetriebe Insolvenzverfahren eröffnet, im Vergleichszeitraum 2025 waren es 36. Das entspricht einem Plus von rund 56 Prozent. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 26,5 Millionen Euro. Über alle Branchen hinweg stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 12,87 Prozent auf 342 Fälle.

„Von einer normalen Marktbereinigung können wir nicht mehr sprechen“, so Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten, in einer Aussendung. Die Betriebe würden gleichzeitig von hohen Personal-, Waren-, Energie- und Finanzierungskosten sowie von Abgaben und Bürokratie belastet.

Weniger Gäste, geringere Ausgaben

Die Entwicklung deckt sich mit einer Umfrage unter Kärntner Gastronomen: Mehr als sieben von zehn berichten von sinkender Besuchshäufigkeit, 60 Prozent von geringeren Ausgaben pro Besuch. Volle Terrassen oder Nächtigungsrekorde sagten wenig darüber aus, was nach Abzug aller Kosten übrig bleibe, so Sternad.

Bedenklich sei zudem, dass immer mehr Insolvenzverfahren mangels Vermögen gar nicht eröffnet werden. Branchenübergreifend stieg die Zahl dieser Fälle von 120 auf 161. Laut AKV trifft es zunehmend kleinere Unternehmen. „Bei vielen sind die Reserven schlicht aufgebraucht“, sagt Sternad. Vor allem kleine Familienbetriebe könnten Kostensteigerungen weder unbegrenzt vorfinanzieren noch an die Gäste weitergeben.

Von einer normalen Marktbereinigung können wir nicht mehr sprechen. — Stefan Sternad , Obmann der Fachgruppe Gastronomie

Sternad nimmt dabei auch die Branche selbst in die Pflicht. Saubere Kalkulation und die Anpassung an neue Gästegewohnheiten gehörten zur unternehmerischen Verantwortung. Jede zusätzliche Belastung durch noch mehr persönlichen Einsatz aufzufangen, sei aber nicht möglich.

Kritik an der Politik

Scharf fällt die Kritik an den politischen Entscheidungsträgern aus. Man weise seit Jahren auf die Probleme hin, bei den Betrieben komme aber zu wenig an. „Ich kann diese Lippenbekenntnisse, wie wichtig unsere Gastronomie ist, nicht mehr hören, wenn daraus keine spürbaren Konsequenzen folgen“, so Sternad.

Konkret fordert die Fachgruppe eine Senkung der Lohnnebenkosten, geringere Abgaben auf Arbeit, Entbürokratisierung und bessere Investitionsbedingungen. Saisonbetriebe bräuchten zudem Instrumente, um Personal über schwächere Zeiten zu halten. Künstlich am Leben erhalten wolle man keine Betriebe, betont Sternad. Es gehe darum, dass grundsätzlich lebensfähige Unternehmen nicht an Kosten und Bürokratie scheitern.