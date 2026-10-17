Heilbutt mit nordischem Twist: Neues Bistro in Villach

Die Adria ist nah, der Fjord weit weg. Zumindest geografisch. In Villach zeigen Marlene und Alexander Sandtner, wie gut nordisch inspirierte Bistroküche schmecken kann.

Wer in Kärnten gut essen will, muss kulinarisch nicht unbedingt weit reisen. Italien liegt ohnehin ums Eck, Slowenien gleich daneben. Die Alpe-Adria-Küche ist allgegenwärtig, und das ist grundsätzlich auch gut so. Aber wie wäre es zur Abwechslung einmal mit einem Ausflug in den hohen Norden? Statt Adria also Fjord, statt mediterran skandinavisch. Und keine Sorge: Die Kasnudeln dürfen bleiben. In Villach sorgt nämlich eine Familie dafür, dass frischer Wind auf die Teller kommt. Ein ziemlich nordischer sogar.

Marlene Sandtner heißt die junge Gastgeberin, die dem ehemaligen „Antoine“ ihren Namen gegeben hat. „Marlenes Bistro“ nennt sich das Lokal nun. An ihrer Seite steht Vater Alexander, ein Kärntner, der nach einem Abstecher auf die Bermudas und einer folgenreichen Begegnung mit seiner späteren Frau ganze 35 Jahre in Norwegen verbrachte. Dort arbeitete er unter anderem in bekannten Fischrestaurants in Oslo. Gemeinsam führte die Familie später ein Bistro in Kongsberg, rund eine Stunde von der norwegischen Hauptstadt entfernt. Vergangenes Jahr ging es zurück nach Kärnten. Im Gepäck: jede Menge Erfahrung, eine große Portion nordischer Gelassenheit und ein ziemlich gutes Rezept für Heilbutt.

Video – So wird es gemacht

Was aber ist Bistroküche mit nordischem Twist? Zunächst einmal keine norwegische Nationalküche, wie Marlene betont. Vielmehr eine unkomplizierte, handwerklich saubere Küche, die sich von skandinavischen Traditionen inspirieren lässt. Fisch spielt dabei naturgemäß eine Hauptrolle, Fleisch darf aber ebenfalls mitspielen. Die Karte wechselt wöchentlich. Nicht zuletzt, damit es dem Papa am Herd nicht langweilig wird. „Kein Schickimicki hier“, stellt Marlene klar. Die Gerichte sollen zwar schöner aussehen als zu Hause, entscheidend sei aber der Geschmack. Ein durchaus sympathischer Ansatz in Zeiten, in denen auf manchen Tellern mehr dekoriert als gekocht wird.

Die eigentliche nordische Handschrift steckt ohnehin weniger in exotischen Zutaten als im Zusammenspiel der Aromen. „Die Norweger oder die Skandinavier brauchen gerne Säure und Süße in ihren Soßen und in ihren Gerichten, sodass sie eine richtige Balance schaffen“, erklärt Alexander. Es geht um Frische, Kontraste und Klarheit. Der Eigengeschmack der Produkte soll nicht unter einer Gewürzlawine begraben werden. Das Ergebnis ist eine Küche, die vertraut wirkt und trotzdem anders schmeckt. Schließlich müssen auch die Nordländer das Rad nicht neu erfinden. Schon gar nicht jenes vom Parmesan.

© Markus Traussnig Sandtner kombiniert den Heilbutt mit Spitzkohl und Parmesanrisotto.

Denn ausgerechnet ein italienischer Klassiker spielt beim Aushängeschild der Sandtners eine entscheidende Rolle: Risotto. Genauer gesagt Parmesan-Risotto mit Heilbutt. „Das war das erste Gericht, das wir in Norwegen verkauft haben“, erzählt Marlene. Vor 13 Jahren. Und offenbar mit nachhaltigem Erfolg. „Für das hat uns jeder in Norwegen auch besucht“, ergänzt Alexander. Der Heilbutt war dort der Renner. Warum also sollte er nicht auch in Villach funktionieren?

Zumal dieser Fisch hierzulande vergleichsweise selten auf Speisekarten auftaucht. Während Lachs mittlerweile gefühlt an jeder zweiten Tankstelle erhältlich ist, bleibt Heilbutt eher eine Angelegenheit für Kenner. Dabei hat der große Plattfisch einiges zu bieten. Sein weißes, festes Fleisch ist mild im Geschmack und lässt sich vielseitig zubereiten. Alexander bevorzugt Heilbutt aus skandinavischer Zucht, der nach seinen Angaben innerhalb von zwei Tagen nach der Schlachtung Österreich erreicht. „Es ist ein super festfleischiger weißer Fisch. Er ist nicht so intensiv im Geschmack“, schwärmt der Küchenchef.

© Markus Traussnig „Der Fisch muss in Butter baden“, erklärt Alexander Sandtner.

Allerdings verzeiht der Heilbutt keine kulinarische Unaufmerksamkeit. „Man muss ihn nur nicht so lange braten, weil nachher kannst du ihn nicht mehr essen. Dann wird er sofort trocken.“ Die Botschaft ist klar: Weniger ist mehr. Salz, Pfeffer, eine heiße Pfanne und Butter. Viel Butter. „Der Fisch muss in Butter baden“, erklärt Alexander Sandtner. Und während der Heilbutt darin seine Runden dreht, bekommt das Risotto Gesellschaft von kurz angebratenem Spitzkohl und einer Beurre blanc mit grünen Pfefferkörnern. Die französische Buttersauce erhält durch Weißweinessig die nötige Säure. Schließlich braucht so viel Fett einen Gegenspieler.

Das Ergebnis ist ein Teller, der die Philosophie des Hauses ziemlich treffend zusammenfasst: französische Saucenkunst, italienisches Risotto und nordischer Fisch. Dazu ein wenig Kohl, der durchaus auch in Kärnten heimisch sein könnte. Klingt nach kulinarischer Völkerverständigung, schmeckt aber vor allem richtig gut. Und wer keinen Heilbutt zur Hand hat, kann das Gericht laut Alexander auch mit heimischem Wels, Stör oder Saibling zubereiten. Nordischer Twist ist schließlich keine Frage des Reisepasses.

© Markus Traussnig Wer keinen Heilbutt zur Hand hat, kann das Gericht laut Sandtner auch mit heimischem Wels, Stör oder Saibling zubereiten.

Überhaupt fühlt sich die Familie in Kärnten längst zu Hause. Marlene schwärmt von den Bergen, der Nähe zu Italien und Slowenien und der Lebensqualität. „Ich sollte eigentlich dafür bezahlt werden, dass ich so gut über Kärnten spreche“, scherzt sie. Nur sprachlich herrscht im Familienbetrieb noch eine gewisse nordische Vielfalt. Zu Hause wird Norwegisch gesprochen, im Bistro kommen Englisch und Kärntnerisch dazu. Die Verständigung funktioniert trotzdem bestens. Vor allem über den Teller. Denn gutes Essen braucht bekanntlich keinen Dolmetscher. Und ein bisschen frischer Nordwind hat der Kärntner Küche noch nie geschadet.