Bei ihrem ersten Auftritt vor den Medien macht die 41-jährige Juristin nur einen bedingt guten Eindruck. In Washington wird bereits spekuliert, ob sich Zacharaia länger als ein paar Tage im Amt halten kann.

Im politischen Washington gibt es eine Maßeinheit für die Halbwertszeit von neuem Personal: das Scaramucci. Benannt ist es nach Anthony Scaramucci, dem verhinderten Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Der Hedgefonds-Manager, der sich mittlerweile zum reichweitenstarken Kritiker des US-Präsidenten gewandelt hat, bekleidete das Amt gerade einmal zehn Tage, bevor er wieder gefeuert wurde.

Der im Sommer 2017 aufgestellte Negativ-Rekord könnte allerdings schon bald übertroffen werden. Denn nach dem ersten offiziellen Auftritt von Trumps neuer Pressesprecherin Katie Zacharia gehen nicht wenige Kommentatoren davon aus, dass die 41-Jährige nicht einmal ein Scaramucci schaffen wird. Zacharia, die ihr mit überschwänglichem Trump-Lob gespicktes Eingangs-Statement stockend vom Blatt las, wirkte hölzern, nervös und überfordert, im Eifer des Gefechts sagte sie „mein Präsident“, als sie über ihren Mann sprach. Die Pressekonferenz endete dann nach 14 Minuten und nur drei Journalistenfragen, gleich als erstem hatte Zacharia einem Mitarbeiter des ultrarechten Nachrichten-Portals „Breitbart“ das Wort erteilt.

Der ungelenke Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses dürfte aber möglicherweise nicht einmal das größte Problem der Nachfolgerin von Karoline Leavitt sein. Seit Zacharia bei einem weiteren kurzen Journalistentermin vor Trumps Abflug nach Alaska erklärt hat, sie hätte ihre Anwaltsprüfung in China abgelegt, durchforsten US-Medien ihren Lebenslauf akribisch nach Ungereimtheiten. Denn in der Volksrepublik werden nur Staatsbürger zum Examen zugelassen, aber keine Ausländer.

Ein unbeschriebenes Blatt in Washington

In jedem Fall gehört Zacharia nicht zum engeren Kreis um Trump und auch im Politikbetrieb der US-Hauptstadt kennt man sie kaum. Vor der Ernennung zur Pressesprecherin hatte die vierfache Mutter eigenen Angaben zufolge knapp fünf Monate als Kommunikationsberaterin für die Trump Media & Technology Group gearbeitet, zu der auch die Plattform Truth Social gehört. Im Frühjahr war sie für wenige Wochen stellvertretende Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums, davor trat Zacharia, die laut CNN-Recherchen auch ganz gerne Verschwörungstheorien verbreitet, regelmäßig als Kommentatorin bei Trumps Lieblingssender Fox News auf.

Trump selbst ließ sich nach dem eher unglücklichen Auftritt seiner neuen Sprecherin jedenfalls noch nicht in die Karten schauen. „Ich denke, sie war sehr gut“, sagte der US-Präsident auf dem Weg zu seinem Hubschrauber. Aus Trumps Umfeld hieß es dagegen, Zacharia müsse sich rasch deutlich verbessern, um nicht Scaramuccis Schicksal zu erleiden.