Haben ernste Gespräche ein Nachspiel für den Kärntner Bauern?

Der Kärntner Bauer sucht die große Liebe. Eine Kandidatin tritt die Heimreise an. Wird Arnold doch die wahre Liebe finden?

Seit mehreren Wochen darf Kärnten den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Arnold aus Metnitz bei der Suche nach der großen Liebe begleiten. In der heutigen Folge am Mittwoch, 14. Oktober, muss Arnold die Konsequenzen seines Hoffests akzeptieren. Kandidatin Martina hat ihm mitgeteilt, dass sie den Hof verlassen wird. Doch die Situation eskalierte.

Der zweiten Kandidatin Michaela passte das Einzelgespräch nicht, sie wurde richtig sauer und ließ ihren Emotionen freien Lauf. Somit muss in der Folge auch Abschied genommen werden. Für den Hofherren ist es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ihm ist klar, er muss mit Michaela noch ein Gespräch suchen. Doch wie wird es verlaufen? Ist eine Verliebtheit da? Kann Arnold Michaela verzeihen? Wird die getraute Zweisamkeit und die Liebe siegen? Die Antwort gibt es heute um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.