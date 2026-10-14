BAfEP Liezen: Auf Pannen-Probe folgte Traum-Auftakt

Der elementarpädagogische Nachwuchs feierte vergangenes Wochenende einen rundum gelungenen Maturaball. Auch wenn – oder gerade weil? – die Generalprobe verpatzt wurde.

Es ist ein bekannter Aberglaube, der sich beim Maturaball der BAfEP Liezen am vergangenen Samstag zum Glück bewahrheitete: Eine verpatzte Generalprobe verspricht eine gelungene Show. „Genauso war es bei uns“, erzählt Ballkomitee-Mitglied Samantha Komaier mit Blick auf die Polonaise, die den glanzvollen Auftakt des Abends bildete.

Insgesamt 17 Maturantinnen und Maturanten feierten im Kulturhaus unter dem Motto „Freeze the moment – Let‘s break the ice together“. Dazu erklärt Komaier: „Fünf wunderschöne Jahre neigen sich langsam, aber unaufhaltsam ihrem Ende zu. Der Ballabend ist der Höhepunkt der gemeinsamen Schullaufbahn, an dem die Zeit für einen kurzen Augenblick stillstehen – eben eingefroren werden – sollte.“

Eisige Mitternachtseinlage

Der zweite große Höhepunkt neben der Polonaise war die Mitternachtseinlage. Bei dieser nahm die Klasse mottogerecht Anleihen bei den Filmklassikern „Ice Age“ und „Die Eiskönigin“. Mit einem Boarischen stand aber auch ein traditioneller Volkstanz auf dem Programm. Ein besonderes Highlight war zudem eine eigene Tanzsequenz, die speziell für Klassenvorständin Karin Frosch choreografiert wurde.

1 / 19 Klicken Sie sich durch die besten Bilder vom Maturaball der BAfEP Liezen! © Steirische Sche

„Wir haben nur positive Rückmeldungen auf unsere Mitternachtseinlage erhalten“, freut sich Komaier. Sehr gut angenommen worden sei auch die Steirer-Bar, für die sich das Ballkomitee anstelle der traditionellen Sekt-Bar entschieden hatte. Dort wurden unter anderem Steirer-Hugo und Verhackertbrote angeboten.

„Ein schöner Abend“

Bis circa 3 Uhr wurde ausgelassen gefeiert, beim anschließenden Aufräumen waren die angehenden Kindergärtnerinnen und Kindergärtner „superschnell fertig, zwei Stunden früher als geplant“, wie Komaier erzählt. Ihr Fazit: „Ein schöner Ball, der uns für immer in Erinnerung bleiben wird.“