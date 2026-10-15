Katz und Maus: So nennt sich das neueste Lied von Lorenz Windisch aus Kobenz, der von einer großen Karriere als Musiker träumt.

Mit „Katz und Maus“ schlägt Lorenz Windisch ein neues musikalisches Kapitel auf. Der 18-jährige Kobenzer hat diesen Oktober seinen neuen Song veröffentlicht, gemeinsam mit dem Produzenten und Songwriter Lukas Hillebrand sowie der Songwriterin Julia Kautz.

Die Leidenschaft für Musik begleitet LORENZ, wie er sich als Künstler nennt, seit seiner Kindheit. Sein Vater brachte ihm das Gitarrespielen bei und nahm ihn und seine Schwester regelmäßig zu Bandproben mit. Schon im Alter von fünf Jahren schrieb der junge Musiker erste eigene Lieder, die er gemeinsam mit seinem Vater zu Hause im Keller aufnahm. „Ich wollte eigentlich immer genauso sein wie er“, erinnert sich der Nachwuchsmusiker.

Seine ersten Songs blieben nicht im Verborgenen: Mit zwölf Jahren veröffentlichte Lorenz ein englischsprachiges Stück auf YouTube, mit 15 Jahren folgten weitere Titel.

Neuer Abschnitt

Nun steht sein neuer Song „Katz und Maus“ im Mittelpunkt. Für den jungen Künstler handelt es sich nicht nur um eine weitere Veröffentlichung, sondern um den Beginn eines neuen Abschnitts: Die österreichische Mundart ermögliche es ihm, seine Musik persönlich und authentisch zu gestalten. Gleichzeitig möchte er den „Austropop auf seine eigene Art interpretieren und zeigen, wie das Genre auch eine jüngere Generation ansprechen kann.“

Lorenz hat auch einen großen Traum: Eines Tages möchte er auf der Bühne der Wiener Stadthalle stehen. Doch Musik bedeutet ihm nicht nur eigene Auftritte. „Musik verbindet auf der ganzen Welt, egal woher man kommt oder wer man ist“, betont Lorenz. Gerade diese verbindende Kraft macht sie für ihn so besonders. Mit seinen Songs verfolgt er das Ziel, Menschen zu erreichen und zugleich persönliche Gefühle zu verarbeiten.

Wie viel ihm die Musik bedeutet, bringt Lorenz selbst auf den Punkt: „Musik ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens.“