In Bach geschubst: Oststeirer wegen Körperverletzung vor Gericht

Wegen zwei Vergehen muss sich ein 24-jähriger Oststeirer am Bezirksgericht Weiz verantworten. Er soll einen 28-Jährigen in einen Bach geschubst und außerdem mit einem 19-Jährigen in Streit geraten sein.

Zwei Beschuldigte sitzen auf der Anklagebank im Bezirksgericht Weiz. Einer von ihnen, ein 24-jähriger Oststeirer, muss sich gleich wegen zwei Straftaten verantworten. Beide Male wird ihm Körperverletzung vorgeworfen.

Teilweise schuldig fühlt er sich beim ersten Vorfall. Er soll einem 28-Jährigen bei einer Veranstaltung am Rande der Straße einen Stoß versetzt haben, sodass dieser einen Abhang hinab- und in einen Bach gestürzt ist.

Der Angeklagte erzählt: „Ich bin mit ihm zur Leitschiene, er hat mir das Kapperl runtergerissen, mich geschubst, ich hab ihn zurückgeschubst. Er ist über die Leitschiene gefallen.“ In den Bach sei er jedoch nicht gleich gestürzt.

Keine Erinnerungen

Der 28-Jährige zog sich eine Brustbeinprellung und eine Gehirnerschütterung zu. An den Abend hat er nur lückenhafte Erinnerungen. „Wie es zur Situation kommt, dass ich im Bach liege, weiß ich nicht mehr. Die nächste Erinnerung ist, dass ich im Krankenhaus aufwache.“ Zeugen haben die Rangelei beobachtet und auch den Schubser gesehen. Sie leisteten Erste Hilfe.

Vielleicht hat er sich bedroht gefühlt. — Angeklagter

Unabhängig vom Stoß in den Bach soll der 24-jährige Oststeirer bei einer anderen Veranstaltung mit einem 19-jährigen Rumänen in einen Streit geraten sein. Die zwei Männer sollen sich gegenseitig verletzt haben. Beide fühlen sich nicht schuldig. Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam, daran scheiden sich die Geister.

Der 24-Jährige will nur einen Bekannten gegrüßt haben, der auch ein Freund des Rumänen ist. Nach der Begrüßung habe der 24-Jährige vier Schläge vom Rumänen ins Gesicht kassiert. „Warum soll er Sie schlagen?“, fragt der Richter den Oststeirer. „Vielleicht hat er sich bedroht gefühlt“, antwortet der 24-Jährige, der aufgrund seiner Verletzungen eine Woche im Krankenstand war.

Wir sind zum Spaß hier, nicht zum Kämpfen. — Angeklagter

Der 19-Jährige schildert die Situation anders. Der Oststeirer hätte seinen Freund beschimpft und geschubst. Er sei nur dazwischen gegangen. „Ich hab ein paar Mal wiederholt: Beruhige dich! Wir sind zum Spaß hier, nicht zum Kämpfen.“ Als er einen Schlag vom Oststeirer kassierte, habe er zurückgeschlagen.

Zahlreiche Zeugen sind zu dem Vorfall geladen. Auch ihre Versionen unterscheiden sich. Die Verhandlung wird vertagt, um weitere Zeugen zu laden.