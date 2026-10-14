Tragödie in Landl: Deutsches Paar tot in seinem Haus entdeckt

Ein Mann und eine Frau wurden tot in ihrem Haus in der obersteirischen Gemeinde Landl aufgefunden. Ein Notstromaggregat dürfte sie das Leben gekostet haben.

In der obersteirischen Gemeinde Landl herrscht tiefe Betroffenheit. Anfang Oktober wurde dort ein deutsches Paar in seinem Haus leblos aufgefunden. Wie die Kronen Zeitung am Mittwochmorgen berichtete, hatte eine Trafikantin Alarm geschlagen, weil sie die zwei Deutschen schon länger nicht mehr gesehen hatte.

Als die alarmierte Feuerwehr schließlich die Türen des Hauses aufbrach, wurde aus dem Verdacht traurige Gewissheit. Für das Paar kam jede Hilfe zu spät. „Sie waren seit acht Jahren bei uns in Landl gemeldet. Ich habe sie natürlich gekannt. Die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß“, sagt Bürgermeister Bernhard Moser im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Todesursache noch, es liege jedoch nahe, dass der Betrieb eines Notstromaggregats zu einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung geführt hatte.

Obduktion angeordnet

Grundsätzlich sei das Haus „ganz normal an das Stromnetz angeschlossen“, so der Bürgermeister. Warum das Paar ein Notstromgerät in Verwendung hatte, ist noch unklar.

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Viktoria Steinecker, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, den Tod der zwei Personen. „Es besteht der Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ein toxikologisches Gutachten sowie die Obduktion der Leichen wurden angeordnet“, informiert Steinecker. Bis die Ergebnisse da sind, werde es laut der Staatsanwältin vermutlich aber noch einige Wochen dauern.