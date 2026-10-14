Julianne Moore im Hochzeitsglück: Sohn Caleb hat seine große Liebe geheiratet

Nach neun Jahren Beziehung haben Caleb Moore Freundlich und Kibriyaá Morgan Ja gesagt. Ein emotionales Instagram-Video zeigt die frisch Vermählten nach der Trauung – und macht deutlich, wie sehr sich die Oscarpreisträgerin für ihren Sohn freut.

Für Julianne Moore (65) gibt es einen ganz besonderen Grund zum Strahlen: Ihr Sohn Caleb Moore Freundlich (28) hat seine langjährige Freundin Kibriyaá Morgan (28) geheiratet. Nach neun gemeinsamen Jahren haben die beiden ihre Liebe mit einer Hochzeit gekrönt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram einen emotionalen Einblick in den besonderen Tag und ließ ihre Freude über das Glück ihres ältesten Kindes keinen Moment verborgen.

Das Video zeigt Caleb und seine frisch angetraute Ehefrau unmittelbar nach der Trauung. Hand in Hand schreiten sie durch die Reihen ihrer Hochzeitsgäste, die das Paar mit Jubel und fliegenden Rosenblättern empfangen. Die Stimmung ist ausgelassen, die Freude spürbar. Schließlich tanzen die beiden miteinander, bevor Caleb seine Braut schwungvoll in die Arme nimmt und sie küsst.

Dazu schreibt Julianne Moore voller Begeisterung: „This happened!!! We love love love you“ – zu Deutsch: „Das ist wirklich passiert!!! Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich.“

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Auch prominente Weggefährtinnen der Schauspielerin, darunter Reese Witherspoon, Katie Couric und Debra Messing, schließen sich den Gratulationen an.

Als Musiker im Rampenlicht

Caleb Moore Freundlich ist der älteste Sohn von Julianne Moore und ihrem Ehemann, dem Regisseur Bart Freundlich (56). Obwohl er in einer bekannten Hollywoodfamilie aufgewachsen ist, steht er deutlich seltener im Rampenlicht als seine berühmte Mutter.

Caleb hat sich beruflich der Musik zugewandt. Er arbeitet als Musiker und Komponist und tritt damit in gewisser Weise in die kreativen Fußstapfen seiner Eltern. Während Julianne Moore seit Jahrzehnten zu den angesehensten Schauspielerinnen Hollywoods gehört, ist Bart Freundlich vor allem als Filmregisseur und Drehbuchautor bekannt.

Julianne Moore und Bart Freundlich sind seit 2003 verheiratet. Neben Caleb haben sie eine Tochter, Liv Freundlich (24).