Kraftwerk in Kiew bei russischem Angriff getroffen

Eine russische ballistische Rakete hat am Dienstagabend laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Heizkraftwerk in Kiew getroffen. Wie Selenskyj auf Facebook weiter mitteilte, hätten die westlichen Verbündeten sein Land zuvor nicht vor dem Angriff gewarnt. "Russischer Angriff mit einer ballistischen Rakete auf Kiew. Wieder einmal keine Vorwarnung von unseren Partnern", schrieb er. Das Hauptziel sei die Energieinfrastruktur gewesen, insbesondere das Heizkraftwerk Nummer vier.

"Leider wurde es getroffen." Zu möglichen Opfern oder weiteren Schäden machte Selenskyj zunächst keine Angaben.

Russland greift die Energieversorgung der ukrainischen Hauptstadt seit Wochen verstärkt an. Die Angriffe führten bereits zu Strom- und Wasserausfällen und brachten zeitweise auch den U-Bahn-Verkehr zum Erliegen. Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, Russland und die Ukraine hätten einer gegenseitigen Einstellung der Angriffe auf Energieanlagen zugestimmt. Moskau bestätigte eine solche Vereinbarung jedoch nicht.