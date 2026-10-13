Kärntner tappt in Falle und verliert Zehntausende Euro

Der 58-Jährige wurde Opfer eines Kryptobetrugs. Hohe Gewinne wurden ihm von einem „Broker“ versprochen, jetzt ist sein Geld weg.

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist Opfer von Betrügern geworden. Unbekannte Täter lockten ihn auf eine gefälschte Investmentplattform im Internet und versprachen hohe Renditen. Der Kärntner wurde dazu gebracht, mehrmals Geld zu überweisen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Bereits im Februar dieses Jahres wurde der Mann auf die Plattform aufmerksam. In weiterer Folge nahm ein bislang unbekannter Täter Kontakt zu ihm auf und gab sich als Broker aus. Auf einem gefälschten Onlinekonto konnte das Opfer vermeintliche Gewinne einsehen. Als der Mann sich das angeblich erwirtschaftete Geld auszahlen lassen wollte, meldeten sich weitere Personen, die sich als Vermittler ausgaben. Sie forderten zusätzliche Zahlungen, die angeblich für die Freigabe des Geldes erforderlich seien.

Trotz der Überweisungen erhielt der 58-Jährige keinen Zugriff auf sein Kryptokonto. Schließlich brach der Kontakt zu den vermeintlichen Brokern ab. Jetzt erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.