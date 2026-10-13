Kürbiskernöl-Championat – Das grüne Gold hat neue Champions

Beim Kürbiskernöl hört sich für die Steirer bekanntlich der Spaß auf. Erst recht, wenn es um den Titel des Champions geht. In Bad Gleichenberg wurden nun die besten Öle des Landes gekürt.

Man kann über vieles diskutieren. Ob das Schnitzel mit oder ohne Tunke serviert werden darf, ob Ananas auf eine Pizza gehört oder ob ein Backhendl tatsächlich einen Salat braucht. Bei einer Sache allerdings verstehen die Steirer traditionell wenig Spaß: beim Kürbiskernöl. Das hat dunkelgrün zu sein, nussig zu schmecken und am besten aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu stammen. Wobei Letzteres beim Kürbiskernöl-Championat 2026/27 ausnahmsweise keine Rolle spielte. Hier zählte ausschließlich, was in der Flasche steckt.

Und darüber wurde an der Landesberufsschule Bad Gleichenberg wieder ausgiebig diskutiert, gerochen und vor allem gekostet. Mehr als 70 Juroren waren angetreten, um aus den 20 besten Kürbiskernölen der Steiermark den Champion zu küren. Keine leichte Aufgabe. Denn wer es bis hierher geschafft hatte, gehörte ohnehin schon zur absoluten Spitze. Die Finalisten hatten sich aus insgesamt 989 Einreichungen der vergangenen beiden Jahre mit Höchstpunktezahlen qualifiziert.

© Hoffelner Auch Ski-Ass Conny Hütter war unter den Testerinnen und Testern.

Am Ende hatte Steiraöl die Nase beziehungsweise den Kern vorne. Die Ölmühle sicherte sich den begehrten Titel des Kürbiskernöl-Champions 2026/27. Auf Platz zwei landete die Ölmühle Hamlitsch, Platz drei ging an die Ölmühle Hartlieb. Drei Betriebe, die eindrucksvoll zeigen, dass die Steiermark nicht nur beim Wein, sondern auch beim Öl eine ziemlich gute Figur macht.

© Hoffelner Die einzelnen Verkostungskomissionen bei der Arbeit.

Dass die Entscheidung nicht einfach war, lag auch an den strengen Bewertungskriterien. Farbe, Geruch, Geschmack und Viskosität mussten überzeugen. Ein hervorragendes Kernöl hat dunkelgrün zu schimmern, darf leicht rotbraune Reflexe zeigen und sollte möglichst geschmeidig vom Löffel fließen. In der Nase sind frische, nussige Noten gefragt, am Gaumen dürfen sich auch Anklänge von Schokolade und Brotrinde zeigen. Klingt beinahe wie eine Weinverkostung. Nur dass am Ende niemand nach dem Jahrgang fragt.

Die Sieger Neuhold Johannes Steiraöl Ölmühle Hamlitsch Ölmühle Hartlieb Ölmühle des Jahres: Ölmühle Haindl aus Kalsdorf bei Graz

Entsprechend prominent war auch die Jury besetzt. Allen voran Sternekoch Stefan Eder, der gemeinsam mit seiner Partnerin, Konditorweltmeisterin Eveline Wild, seine geschulten Geschmacksknospen zur Verfügung stellte. Mit dabei waren unter anderem Spitzenkoch Hans-Peter Fink, Christoph Widakovich, Lorenz Kumpusch und Haubenkoch Fabian Palz. Für sportliche Höchstleistungen sorgte diesmal allerdings nicht die Skipiste, sondern der Verkostungstisch: Auch Ski-Ass Conny Hütter war unter den Juroren. Ob sie das beste Kernöl mit derselben Geschwindigkeit erkannte, mit der sie gewöhnlich die Abfahrt hinunterrast, ist nicht überliefert.

© Hoffelner Sternekoch Stefan Eder setzt sich mit Leidenschaft für die steirische Küche ein.

Für Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger ist das Championat jedenfalls weit mehr als ein kulinarischer Wettbewerb. Die ausgezeichneten Produzenten seien Botschafter für das steirische Kürbiskernöl weit über die Landesgrenzen hinaus. Und tatsächlich hat sich das einstige Bauernprodukt längst vom einfachen Salatbegleiter zum kulinarischen Aushängeschild entwickelt. Heute findet man es nicht nur auf dem Vogerlsalat, sondern ebenso in der gehobenen Küche, in Desserts oder auf Vanilleeis. Letzteres sorgt außerhalb der Steiermark gelegentlich noch für Verwunderung. Innerhalb der Landesgrenzen eher für Nachschlag.

Auch abseits der Verkostung gibt es erfreuliche Nachrichten. Auf 9177 Hektar wurden heuer in der Steiermark Ölkürbisse angebaut, ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Trotz Hitze und ausbleibender Niederschläge zeichnet sich laut Landwirtschaftskammer eine durchschnittlich gute Ernte ab. Die endgültige Qualität der Kerne wird sich allerdings erst bei den kommenden Prüfungen zeigen.

© Hoffelner Die heimischen Spitzenköche waren auch in diesem Jahr als Juroren aktiv.

Fest steht hingegen bereits, wer diesmal die Nase vorne hatte. Und dass sich die Steirer auch künftig über ihr Kürbiskernöl streiten werden. Allerdings wohl weniger darüber, ob es gut ist. Sondern höchstens darüber, welches das beste ist. Die Ölmühle des Jahres wurde übrigens auch gekürt. Über diesen Titel freuen durfte sich die Ölmühle Haindl aus Kalsdorf bei Graz.