Apple bringt Display für vernetztes Zuhause – aber nicht in der EU

Mit dem Smart-Display „HomeView“ kann man sein Zuhause steuern. Wegen einer Kontroverse mit der EU-Kommission kommt das Apple-Produkt in Europa zunächst nicht auf den Markt.

Das neue Apple Smarthome-Display HomeView („Heim-Ansicht“) erkennt bis zu sechs Personen in einem Haushalt anhand ihrer Gesichter, wodurch sie auf persönliche Inhalte in Nachrichten, Kalender, Erinnerungen und „Wo ist?“ zugreifen können. Zudem kann man darüber Musik abspielen, Timer starten oder mit Video telefonieren. Es nutzt die mit künstlicher Intelligenz verbesserte Apple-Sprachassistentin Siri und fügt sich laut Hersteller „in jeden Raum ein“, kann auf einem Tisch platziert oder an der Wand montiert werden. Google und Amazon bieten bereits seit Jahren ähnliche Display-Geräte an.

© Apple HomeView ist in vier Farben erhältlich: Silber, Sternenlicht, Rosé und Space Grau.

Jetzt ist klar: In der EU wird Apple HomeView nicht auf den Markt bringen. Kern des Streits mit der EU ist der Zugang von KI-Rivalen zu Daten von Apple-Kunden. Die EU-Kommission beharrt darauf, dass Apple gemäß dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) den Konkurrenten gleiche Zugangsmöglichkeiten geben muss, um das eigene Produkt nicht zu bevorteilen. Der Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab – und zieht es vor, die KI-Siri nicht in die Europäische Union zu bringen.

„Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um eine Lösung zu finden“, heißt es von Apple. Das Smarthome-Display kommt also zunächst nur in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland auf den Markt.