Ilz bewies im Spitzenspiel gegen St. Anna seine Klasse

Der Ilzer SV behauptete beim 4:1 gegen St. Anna Platz eins. Wildon bleibt in Torlaune.

Das Spitzenspiel der elften Landesligarunde war eine (fast) klare Angelegenheit für Spitzenreiter Ilz. Zwei Doppelpacks von Matthäus Hirschmann und Dominik Weiss bedeuteten ein 4:1 gegen den stark dezimierten USV St. Anna. Trainer Christian Scheer war dennoch nicht zu hundert Prozent zufrieden: „Nach dem 0:1-Rückstand war das in der zweiten Hälfte ein hartes Stück Arbeit. Da ist es uns dann gelungen, schnell den Ausgleich zu erzielen.“ St. Annas Trainer Sascha Stocker lobte sein dezimiertes Team: „Wir hatten zwei fitte Spieler auf der Bank. Unter diesen Umständen bin ich irrsinnig stolz.“

Auch viele weitere Spiele waren zum Teil Schützenfeste, bis auf in einem Spiel gab es am Freitag fünf oder mehr Tore. Am schärfsten hatte Rohrbach sein Visier eingestellt, nach dem 6:2 gegen Großklein liegen Thomas Rotter und Co nun auf Rang zwei. Rund läuft es zudem auch beim Drittplatzierten SV Wildon: Das 5:2 in Bad Waltersdorf war das dritte Spiel in Serie mit fünf Toren. „Wir nehmen die ersten Chancen an, machen die Tore und sind enorm präsent“, sagte Wildon-Trainer Christoph Meier.