„Zaghafter Erholungskurs“: Lichtblick für Österreichs Wirtschaft

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS sehen Österreichs Wirtschaft trotz des Energiepreisschubs weiterhin auf Wachstumskurs. Es wird aber auch eine hartnäckige Inflation erwartet, Energiepreise dämpfen die Kaufkraft, Reallöhne sinken.

Einmal mehr halten die – gemeinsam präsentierten – Konjunkturprognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) Licht und Schatten bereit. So kommen die Ökonomen des Wifo zur Einschätzung, dass sich „die österreichische Wirtschaft auf einem zaghaften Erholungskurs befindet und trotz des neuerlichen Energiepreisschubs nicht davon abgebracht werden dürfte“.

Beim IHS hört sich das so an: „Das IHS geht weiterhin davon aus, dass die heimische Wirtschaft nach einer kurzen Konjunkturdelle wieder Fahrt aufnimmt und auf einen verhaltenen Wachstumskurs einschwenkt.“ In Zahlen ausgedrückt: Das Wifo rechnet für heuer mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 Prozent. 2027 soll Österreichs Wirtschaftsleistung dann um 1,3 Prozent wachsen. Das IHS hält seine Wachstumsprognosen für die Jahre 2026 und 2027 von 0,8 bzw. 1,0 Prozent aufrecht.

„Deutliche Stimmungsaufhellung in der Industrie“

Die Gründe für die zarte Zuversicht? Beide Institute verweisen auf die Industrie. Diese profitiere „von einer spürbaren Belebung der Auslandsnachfrage“, so das Wifo. Beim IHS werden ebenfalls das „resiliente außenwirtschaftliche Umfeld sowie die deutliche Stimmungsaufhellung in der Industrie“ ins Treffen geführt. Das Wifo geht davon aus, dass „der außenwirtschaftliche Impuls“ im nächsten Jahr deutlicher auf die Binnennachfrage durchschlagen werde – daher rechne man mit einem beschleunigten Wachstum. Das soll dann auch dazu führen, dass „die Bauinvestitionen 2027 erstmals seit fünf Jahren wieder zulegen werden“.

© APA / Hans Klaus Techt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Direktor Holger Bonin

„Angebotsschock belastet das Umfeld“

Die Prognosen werden freilich weiterhin von einer Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren begleitet. So belaste „ein neuerlicher Angebotsschock das Umfeld“, betonen die Wifo-Ökonomen. „Der Krieg im Nahen Osten und die anhaltende Blockade der Straße von Hormuz haben die Preise für Rohöl, Erdgas und Strom kräftig steigen lassen. Anders als 2022 trifft dieser Schock die heimische Wirtschaft in einer Phase ohnehin schwacher Kaufkraft und restriktiv ausgerichteter Wirtschaftspolitik.“ Auch das IHS verortet „das größte Prognoserisiko“ in den geopolitischen Entwicklungen. „Eine Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzungen, etwa im Iran oder in der Ukraine, würde wohl die Energiepreise kräftig antreiben sowie die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure erhöhen und damit die ökonomische Aktivität dämpfen.“ Zudem könnte eine restriktivere Geldpolitik – also weiter steigende Leitzinsen aufgrund der hohen Inflation – im Zusammenspiel mit den hohen Budgetdefiziten und Schuldenständen zu höheren Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen führen. Auch das Wifo benennt neben der fortgesetzten Budgetkonsolidierung die „Straffung der Geldpolitik“ als Dämpfer der Dynamik.

Keine Entwarnung bei der Inflation

Weiterhin zu hoch bleibt indes die Inflationsrate. „Da der vom Iran-Krieg ausgelöste Energiepreisanstieg länger dauert als in der Sommer-Prognose erwartet, wird die Inflationsprognose für das laufende Jahr auf 3,1 Prozent angehoben“, betont man beim IHS. Auch im nächsten Jahr wird sich die Entspannung in Grenzen halten, so heißt es: „Mit 2,8 Prozent dürfte der Preisauftrieb auch im kommenden Jahr deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank liegen.“ Das wirkt sich auch auf die Löhne aus, wie das Wifo ausführt: Da die Nominallohnsteigerungen hinter der Inflation zurückbleiben, „sinken 2026 die Reallöhne“. Der schwache Konsum werde von einem Rückgang der Sparquote gestützt, so die Einschätzung.