Erst 23 Jahre jung – und schon Trainer beim EC-KAC
Paul Halbrainer ist erst 23 Jahre alt, hat aber bereits sieben Jahre Trainererfahrung auf dem Buckel. Nach zwei Jahren an der Seite von KAC-Legende Christoph Brandner betreut er nun die U15 der Rotjacken, die sich in der slowenischen Liga misst.
Herr Halbrainer, die U15-Mannschaft des EC KAC nimmt in dieser Saison an der slowenischen Liga teil. Die Zwischenbilanz des Trainers nach vier Spielen?
PAUL HALBRAINER: Auch wenn wir nur ein Mal gewonnen haben, bin ich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, größtenteils zufrieden. Bis auf das Spiel gegen Villach haben wir eine gute Spielkultur aufs Eis gebracht.
Worin liegt der Mehrwert an der slowenischen Liga?
Mit der U14 und U16 spielen wir in der österreichischen Liga, weil wir in diesen Altersklassen viele und gute Spieler haben, nützen wir die Chance, mit der U15 auch in der slowenischen Liga mitzuspielen. So bekommen die Spieler mehr und wichtige Spielzeit. Auch wenn wir natürlich gewinnen wollen, denken wir nicht zwingend ergebnisorientiert. Es geht darum, eine gute Spielkultur zu zeigen. Wir wollen Eishockey spielen, nicht Eishockey arbeiten. Unsere Philosophie lautet, dass Fehler passieren dürfen. Die Spieler dürfen eigene Entscheidungen treffen und auch lernen, ein Spiel richtig zu lesen. Unser erstes Ziel ist es, im Grunddurchgang unter die Top 4 zu kommen, damit wir uns mit den stärksten Gegnern messen können.
Sie sind erst 23 Jahre alt und schon seit sieben Jahren als Trainer tätig, in den vergangenen beiden Jahren als Assistenz-Trainer der U18 an der Seite von Christoph Brandner. Was kann man von ihm (Brandner ist Ex-NHL-Crack, KAC-Legende und heute Co-Trainer der Kampfmannschaft) lernen?
Ich hatte das große Glück, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Einerseits habe ich taktisch viel von ihm gelernt. Er forciert ein aktives Spiel, mit dem der Gegner unter Druck gesetzt werden soll, ohne aber die defensive Struktur aus den Augen zu verlieren. Aber auch sein Umgang mit Menschen ist überragend, da kann man sich einiges abschauen. Wie er mit Menschen umgeht, Dinge plant, um das Team weiterzuentwickeln, ist schon bemerkenswert. Ich habe beim KAC einfach viele richtige Leute getroffen, die mich gefördert haben und mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln.