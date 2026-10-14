Erst 23 Jahre jung – und schon Trainer beim EC-KAC

Herr Halbrainer, die U15-Mannschaft des EC KAC nimmt in dieser Saison an der slowenischen Liga teil. Die Zwischenbilanz des Trainers nach vier Spielen? PAUL HALBRAINER: Auch wenn wir nur ein Mal gewonnen haben, bin ich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, größtenteils zufrieden. Bis auf das Spiel gegen Villach haben wir eine gute Spielkultur aufs Eis gebracht.

Worin liegt der Mehrwert an der slowenischen Liga? Mit der U14 und U16 spielen wir in der österreichischen Liga, weil wir in diesen Altersklassen viele und gute Spieler haben, nützen wir die Chance, mit der U15 auch in der slowenischen Liga mitzuspielen. So bekommen die Spieler mehr und wichtige Spielzeit. Auch wenn wir natürlich gewinnen wollen, denken wir nicht zwingend ergebnisorientiert. Es geht darum, eine gute Spielkultur zu zeigen. Wir wollen Eishockey spielen, nicht Eishockey arbeiten. Unsere Philosophie lautet, dass Fehler passieren dürfen. Die Spieler dürfen eigene Entscheidungen treffen und auch lernen, ein Spiel richtig zu lesen. Unser erstes Ziel ist es, im Grunddurchgang unter die Top 4 zu kommen, damit wir uns mit den stärksten Gegnern messen können.