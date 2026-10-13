Schwere Unwetter in Griechenland vorhergesagt

In Griechenland ist am Dienstag vor schweren Unwettern gewarnt worden. Für manche Regionen versendete das Bürgerschutzministerium bereits Alarm-SMS, darunter für die Inseln Euböa, Skiathos, Skopelos, Kreta, Samos und die Halbinsel Peloponnes. Es drohen stürmische Winde, Starkregen und örtlich Hagel. In den betroffenen Regionen sollen am Mittwoch vielerorts die Schulen geschlossen bleiben, berichtete die Zeitung "Kathimerini".

Beeinträchtigt ist auch der Fährverkehr – viele Inseln waren bereits heute von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Fähren nicht auslaufen konnten. Auch am Mittwoch werden viele Schiffe in den Häfen vertäut bleiben. Es wird mit Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und Stromausfällen gerechnet. Besonders für Touristen, von denen noch etliche in Hellas unterwegs sind, ist wichtig zu wissen: Der Flugverkehr soll bisher nicht beeinträchtigt sein.