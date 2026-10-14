Auf die Bühne drängt es Alf Poier nicht mehr

Mit der Autobiografie „Extrem ,Normal‘“ meldet sich Ex-Comedy-Star Alf Poier kurz vor seinem 60. Geburtstag zurück. Am 15. Oktober ist der Steirer zu Gast im ORF („Studio 2“).

„Ich vermag nicht zu beurteilen, ob mein bisheriges Leben außergewöhnlich genug war, um einer Biografie ,würdig' zu sein. Aber darum geht es nicht. Letztlich ist jedes Leben auf seine Art und Weise außergewöhnlich", schreibt Alf Poier im Vorwort seines neuen Buchs „Extrem ,normal‘“, für das es offenbar kurz vor dem Sechziger Zeit war. Der Kabarettbühne hat der Steirer ja schon länger Lebewohl gesagt. „Schau, es ist ein bisschen ein Lebensupdate, weil heutzutage ist es ja so: Die meisten machen ein Update auf Instagram, das dauert dann 20 oder 30 Sekunden, bei mir hat das Update halt 230 Seiten", sagt Poier im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Gründe gab es jedenfalls einige: „Wer weiß, wie lange es überhaupt noch gedruckte Bücher für eine Biografie gibt? Zudem steht der Sechziger vor der Tür und da waren immer wieder diese langen Reisen. Wenn du allein in Laos sitzt um neun Uhr auf Nacht, was machst du in der Finsternis? Da setzt du dich eben an den Computer und schreibst", erzählt Alf Poier. Manchmal wundert er sich heute, welche Energie er früher für die langen Tourneen mit rund 200 Auftritten pro Jahr aufbringen konnte – und wie wenig er auf die Gesundheit achtete. Am 31. Juli 2021 im Volksheim Köflach wusste er aber: „Das wird meine letzte Show!“

Kopf sagt Ja, der Körper Nein

Für ein neues Programm hätte er „Unmengen an Ideen. Mein Kopf hat ja nicht aufgehört, aber mein Körper sagt Nein.“ Zudem gelte noch immer ein Satz aus seinem Programm „Kill Eulenspiegel“ (gespielt von 2005 bis 2008): „Wenn man als Clown und Eulenspiegel nicht mehr sagen darf, was man will, dann will ich gar keiner mehr sein.“ Denn man könne viele Dinge schon längst nicht mehr beim Namen nennen, „ohne verfolgt oder bedroht zu werden“, so der gebürtige Judenburger, oftmals bejubelt und mitunter bespuckt. Rückblickend hätte der Kabarettist, Musiker und Maler nichts anders gemacht: „Es gab eben immer wieder freigeistige Kollateralschäden.“

© Seifert Verlag Das neue Buch von Alf Poier

Natürlich sind auch seinem Song-Contest-Abenteuer (Platz sechs in Riga 2003 mit „Weil der Mensch zählt“), seinem vom ORF gesteuerten Scheitern im ESC-Vorentscheid 2005 („Good Old Europe Is Dying“) sowie seinen Schlager-Versuchen – etwa mit „Hoch am Berg“ – einige Kapitel gewidmet. Selbst schmunzeln muss er über den „smago! Award 2024“, mit dem er in Schladming in der Kategorie „Ein musikalisches Farbenspiel“ ausgezeichnet wurde. Bei den Radios bekam er keine Chance: „Die lehnten mich ab mit der Begründung: Du bist Kabarettist und kein Schlagersänger!“ So besucht er seither eben keine Radiostationen, sondern Kunstmessen.

Alf Poier: „Extrem ‚normal‘ – Meine steirisch-thailändische Künstlerbiografie“ (Seifert Verlag).

Live in ORF 2: „Studio 2“, 15. Oktober um 17.30 Uhr.