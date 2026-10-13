Maxlaun: Keine Körperverletzungen und drei Führerscheinabnahmen

Rund 95.000 Besucherinnen und Besucher wurden beim heurigen Maxlaunmarkt in Niederwölz gezählt. Die Polizei zieht nach der Großveranstaltung positive Bilanz.

„Trotz der hohen Besucherzahlen verlief die Veranstaltung insgesamt sehr friedlich.“ Diese Bilanz zieht die Polizei nach dem viertägigen Maxlaunmarkt in Niederwölz, der heuer zwischen 9. und 12. Oktober stattgefunden hat. Laut einer Aussendung der Polizei sollen in diesem Jahr rund 95.000 Besucherinnen und Besucher nach Niederwölz geströmt sein.

Unter der Leitung des Bezirkspolizeikommandos Murau wurde in enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Scheifling ein umfassendes Sicherheitskonzept umgesetzt. So richtete man auch eine temporäre Polizeiexpositur direkt am Markt ein.

Mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte waren täglich im Einsatz. Unterstützt wurde das Team aus dem Bezirk Murau durch die Bereitschaftseinheit Steiermark, die Landesverkehrsabteilung sowie mit Polizeidrohnen.

Dialog, Deeskalation und Durchgreifen

Bezirkspolizeikommandant Martin Mellem: „Unsere 3-D-Philosophie – Dialog, Deeskalation und Durchgreifen – hat sich bewährt. Die meisten Situationen konnten wir bereits durch Dialog und Deeskalation lösen. Dass es zu keinen angezeigten Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen kam, spricht für die Disziplin und Rücksichtnahme der Besucherinnen und Besucher.“

Der Verkehr wurde natürlich ebenfalls überwacht, die Bilanz: „148 Alkovortests wurden durchgeführt. Drei Führerscheine sowie ein Kennzeichen wurden aufgrund von Verstößen abgenommen. Es wurden 19 Organmandate verhängt und 28 Anzeigen im Verkehrsbereich erstattet. Insgesamt wurden drei Verkehrsunfälle aufgenommen (zwei Sachschäden, eine leichte Verletzung).“

Lob für die Arbeit der Polizisten

Auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner besuchte den Maxlaunmarkt. Er lobte die Arbeit der eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Im Rahmen der Veranstaltung setzte man übrigens auch auf Information. Etwa bei einem eigenen Stand in der Markthalle im Zuge der Aktion Gemeinsam.Sicher.