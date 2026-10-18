Neue Sprache, neue Hürden: Slowenin geht in Kärnten ihren Weg

Jasmina Palko zog von Slowenien nach Völkermarkt, lernte Deutsch und arbeitet heute als Sonderpädagogin. Doch um ihren Beruf uneingeschränkt ausüben zu können, muss sie noch einmal studieren.

Vor sechs Jahren, mit 27, wagte Jasmina Palko den Sprung von Dravograd in Slowenien über die Grenze nach Österreich, genauer gesagt nach Völkermarkt. „Es ist nur ein kleiner Sprung, aber die Sprache ist ganz anders“, so Palko. Diese Sprachbarriere beseitigten Deutschkurse am interkulturellen Zentrum Völkermarkt (IKZ).

„In kurzer Zeit Deutsch zu lernen ist schon anspruchsvoll“, erzählt Palko und erinnert sich: „Es gab Phasen, wo ich das Handtuch werfen und zurück nach Slowenien gehen wollte.“ Doch sie biss durch und kam so zum Erfolg. „Vor zwei Jahren habe ich dann das C1-Deutschzertifikat am Goethe-Institut in Lubljana gemacht.“ C1 bescheinigt kompetente und fortgeschrittene, fast muttersprachliche Sprachverwendung. Über die Grenze gelockt hat sie ihr damaliger Partner, den sie davor in Österreich kennengelernt hatte.

© KK/Privat Bei der Arbeit

In der neuen Heimat auch beruflich Fuß zu fassen war und ist mit Hürden verbunden. Zuerst waren die unzureichenden Deutschkenntnisse ein Hindernis. Über den Umweg der Freizeitpädagogik konnte die studierte Sonderpädagogin ihren Beruf letztlich vier Jahre lang an einer Volksschule und seit Beginn des laufenden Schuljahres an einer Mittelschule im Bezirk ausüben – allerdings nur mit Sondervertrag, „da meine Ausbildung hier nicht vollständig anerkannt wird, obwohl wir in der EU sind“, beklagt Palko. Weil sie sich einen regulären Vertrag wünscht, will die 33-Jährige jetzt in Österreich noch einmal Primarstufenpädagogik studieren.

© KK/Privat Bei der Arbeit

Warum sie diesen Berufsweg eingeschlagen hat? „Mich hat immer die Arbeit mit Kindern interessiert.“ Im Studium waren auch Psychologie, Soziologie und Medizin inkludiert: Dinge, die Palko nicht nur interessieren, sondern die sie auch in der Praxis braucht. Die Ansprüche der Kinder einer Mittelschule an die Sonderpädagogin gegenüber einer Volksschule unterscheiden sich abgesehen von den körperlichen Auswirkungen der einsetzenden Pubertät kaum. „Sie sind ja trotzdem auf dem geistigen Stand eines fünf- bis siebenjährigen Kindes.“

© KK/Privat Mit ihrer Schwester Ana Marija beim Gackern in St. Andrä

„Mir fällt immer was Neues ein“, sagt Palko über sich. Ein Beispiel: Im Völkermarkter Gewerbepark eröffnete sie voriges Jahr ihren Tiersalon „Pfotenfreunde“ – ein Herzensprojekt für die ausgebildete Hundefriseurin. „‚Pfotenfreunde‘ habe ich hobbymäßig gegründet – heute läuft das so gut, dass es meine Schwester Ana Marija hauptberuflich macht.“ Sie selbst hätte durch die herausfordernde Arbeit in der Schule die Energie dazu nicht, arbeitet aber nach wie vor mit.

© KK/Privat

Kontakt pflegt die Slowenin auch zur Volksgruppe. „Ich habe viele Freunde kennengelernt – auch solche, die nicht Slowenisch sprechen“, sagt Palko. Hat sie in Kärnten auch Ressentiments erfahren? „Man spürt das schon – die Geschichte bleibt halt die Geschichte –, aber bei den Jüngeren geht das langsam weg“.