Oststeirer mit 1,5 Promille: „Bin Freundin suchen gefahren“

Mit 1,5 Promille kam ein 28-Jähriger mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und wäre fast mit einem anderen Auto kollidiert. Deswegen muss er sich am Bezirksgericht Weiz verantworten.

Gefährdung der körperlichen Sicherheit wird einem 28-jährigen Oststeirer am Bezirksgericht Weiz vorgeworfen. Mit 1,5 Promille setzte er sich hinters Steuer seines Pkw. „Ich bin meine Freundin suchen gefahren“, erzählt er. Bei einer Grillfeier sei sie verschwunden gewesen. Schuldig fühlt der Mann sich, an vieles kann er sich nicht mehr erinnern. Auch nicht, dass ein anderer Pkw ausweichen musste.

Darin saßen eine 46-Jährige und ihr Sohn. „Beim Parkplatz kam ein Auto auf uns zu“, schildert die Frau im Zeugenstand. „Wir sind in eine Nische gefahren. Er hat den Fahnenmast und alles verräumt.“ Als „Massaker“ bezeichnet sie es. Tatsächlich beschädigte der Angeklagte unter anderem auch parkende Autos. Er selbst zog sich leichte Verletzungen zu.

Wir hätten alle tot sein können. — Zeugin

„Mein Auto war nicht beschädigt“, erzählt die 46-Jährige, die die Polizei rief. „Ich hab zu ihm gesagt: Du bist ein Vollidiot, wir hätten alle tot sein können. Er hat gesagt: Wir brauchen keine Polizei.“ Letzteres bestreitet der Angeklagte.

„Zwei Leute waren konkret durch Ihr Verhalten gefährdet, Sie waren auffallend hoch alkoholisiert“, sagt der Richter und verurteilt den Oststeirer zu einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro (140 Tagessätze zu je 20 Euro).