Das Wagnis des Vertrauens

Im Leben müsse man immer wieder neu beginnen, sagt Otto Strohmaier, der Altabt von Stift Sankt Lambrecht. Eine Begegnung im Herbst.

Als er 1957 in Sankt Lambrecht eintrat, habe es kein Wasser in den Mönchszellen gegeben und auch die Heizung sei armselig gewesen, erzählt Otto Strohmaier. Nach der Beschlagnahmung durch das Naziregime und der Nutzung als Konzentrationslager durch die SS musste das Kloster erst wieder wohnlich gemacht werden. „Diese bescheidenen Verhältnisse waren für mich aber kein Problem, vielmehr war in mir die Freude sehr groß, nach Jahren des Ringens und Suchens den richtigen Weg gefunden zu haben. Überhaupt herrschte überall eine Atmosphäre des Aufbruchs und Neubeginns.“ Nur die Weite des Klostergebäudes habe er insbesondere im Sommer als belastend und als Herausforderung empfunden. „Heute dagegen suchen viele genau diese Stille bei uns“, sagt der Benediktiner.

Nächstes Jahr wird er 90 Jahre alt. Mehr als 31 Jahre lang, von 1982 bis 2013, war er Abt des obersteirischen Stifts, das heuer sein 950-Jahr-Jubiläum feiert. Dass er anfangs manchmal mit den Klostermauern fremdelte, ist nur eine von vielen Erfahrungen in einem an Begebenheiten reichen Leben, von der er auf dem Weg durch die zu vormittäglicher Stunde verlassene Abtei zu seinen Räumen in der oberen Etage erzählt. Die Beiläufigkeit, mit der er das tut, sollte einen aber nicht täuschen. Die Erinnerung ist mehr als Reminiszenz. Dem erfahrenen Seelsorger geht es um die Frage, was Menschen in einer Welt im Umbruch trägt und wo sie eine spirituelle Heimat finden.

Das Bemühen, Sinnsuchenden Rückzugsräume zu bieten, hat seine Jahre an der Spitze der Mönchsgemeinschaft geprägt. Ihm sei es wichtig gewesen, das Kloster für Menschen aller Lebenslagen zu öffnen. „Ich wollte nicht, dass wir Mönche wie Herren in diesem alten Haus leben, das aussieht wie ein Palast. Ich wollte, dass Sankt Lambrecht ein geistiger Ort ist.“

Für einen Neuanfang braucht man Mut, vor allem aber Vertrauen: Vertrauen darauf, dass alles gut gehen wird.

Konsequent wandelte Strohmaier das Kloster in ein Zentrum der Begegnung um, das über die tägliche Seelsorge in den vom Stift betreuten Pfarren tief in der Region verwurzelt ist und doch weit über das obere Murtal ausstrahlt. 2005 schließlich öffnete die Lambrechter „Schule des Daseins“ ihre Pforte, die es sich – konzipiert und geleitet von Strohmaiers Mitbruder Gerwig Romirer – zum Ziel gesetzt hat, in einer immer schnelllebigeren und vom raschen Erfolg getriebenen fiebrigen Welt die zeitlose Kraft benediktinischer Spiritualität zu vermitteln und für den Lebensalltag der Menschen anwendbar zu machen.

Das Angebot ist breit gefächert: Exerzitien, Vorträge, Künstlertage, Angebote für gestresste Manager finden sich darunter. Das alles überspannende Motto ist mit einer kleinen Erweiterung der eigenen Ordensregel entlehnt und lautet: Ora et labora, et lege: Bete, arbeite und lies! Die Ikonenmalkurse leitet der rüstige Altabt seit Jahrzehnten persönlich.

Eintauchen in eine andere Sphäre

Eine ganze Reihe dieser nach streng orthodoxer Tradition gemalten goldenen Heiligenbilder zieren die Wände seines behaglichen Zimmers im Kloster. Strohmaier hat sie selbst geschaffen. Die durch die hohen Fenster einfallende Morgensonne lässt sie geheimnisvoll leuchten. Ähnlich wie das gemeinsame Chorgebet der Benediktinermönche in der Früh, zu Mittag, am Abend und vor der Nachtruhe sei die Ikonenmalerei, zu der er erst im reifen Alter fand, für ihn das Eintauchen in eine andere Sphäre, sagt er. Als er noch Abt war und das Wirtschaften, die Seelsorge, das Predigen, Messehalten und der Zusammenhalt der Mönchsgemeinschaft seine ganze Kraft erforderte, sei ihm besonders bewusst geworden, wie wichtig es sei, zu innerer spiritueller Harmonie zu gelangen. „Die Malerei ist für mich eine Form, die Tiefe zu leben, ohne auszuufern“, sagt Strohmaier.

Um den Absprung in ein tieferes Leben geht es auch in seinem unlängst erschienenen gleichnamigen Buch, das in schnörkelloser Sprache kurze Texte versammelt, die zum Nachdenken über die großen Fragen der menschlichen Existenz einladen. „Man kann an der Oberfläche leben. Man kann mit dem zufrieden sein, was äußerlich ist. Aber ich erlebe immer wieder, wie ein nur dem Äußerlichen verhaftetes Leben die Menschen bedrängt und aufzehrt“, sagt der Altabt. Doch um einen Neuanfang zu wagen, brauche man Mut, vor allem aber Vertrauen: „Vertrauen darauf, dass wir es schaffen werden, dass alles gut gehen wird.“ So wie es der Paragleiter hatte, den Strohmaier vor einiger Zeit sah. Getragen von der Luft und einem straff gespannten Tuch segelte er von der nahen Grebenzen leise zu Tal. „Wir können etwas von ihm lernen“, sagt der Benediktinermönch. „Nur weil er abspringt, wird er getragen. Und das gilt auch für unser Vertrauen in diesen geheimnisvollen Gott. Irgendwann musst du abspringen. Irgendwann musst du dich auf ihn hin loslassen. Und vielleicht gelingt es dir dann sogar, mit einer gewissen Leichtigkeit über alle Tiefen hinweg zu schweben.“

Zur Person Otto Strohmaier, geboren 1937 in Halltal, ist Benediktinermönch und emeritierter Abt von St. Lambrecht.

Er studierte Theologie in Rom, war Kaplan, Novizenmeister und Prior. Von 1982–2013 wirkte er als Abt. Er ist Autor mehrerer Bücher. Jüngst erschien im Essencio Verlag „Absprung in ein tieferes Leben“.