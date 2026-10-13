Traktor kam in Kammern von Straße ab und stürzte Böschung hinab

Dienstagvormittag ereignete sich in Kammern im Liesingtal ein Verkehrsunfall. Ein Traktor stürzte die Böschung hinab.

Um 8.12 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kammern im Liesingtal und Seiz zu einem Verkehrsunfall im Kaisertal alarmiert. Ein Traktor war von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin die Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Da keine Betriebsmittel austraten, bestand keine unmittelbare Gefahr für die Umwelt, informiert die FF Kammern. „Mit den uns verfügbaren Mitteln war eine Bergung ohne weitere Schäden zu verursachen nicht möglich, deshalb rückten wir nach zirka einer Stunde in Absprache mit der Einsatzleitung Seiz wieder ein“, so die Feuerwehr. Die Bergung soll zu einem späteren Zeitpunkt durch ein Unternehmen mit entsprechendem Gerät durchgeführt werden.