Frankreich in Not

Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion: Stürzt Paris Europa in eine neue Schuldenkrise?

Da saß er zum Abschluss des Gipfeltreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) in Cannes und leugnete vor aller Welt das Unleugbare. „Es gibt keine Krise in Italien, die Restaurants und die Urlaubsorte sind voll“, tönte Silvio Berlusconi. Es sollte optimistisch klingen. Aber das Dauergrinsen war aus dem Gesicht von Italiens Ministerpräsidenten gewichen. Übrig blieb eine geschminkte, wächserne Maske: der Cavaliere auf seinem letzten Ritt, ein trauriger Bajazzo.

Kurz davor war bekannt geworden, dass sein hochverschuldetes Land sich der Kontrolle des Internationalen Währungsfonds unterwirft. Für die achtstärkste Industrienation der Erde war das eine schlimme Demütigung. Aber wie man uns, den auf dem Höhepunkt der Eurokrise aus Brüssel nach Cannes angereisten Europakorrespondenten, zutrug, hatten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy Berlusconi keine Wahl gelassen und unter die Sparaufsicht gezwungen.

Bittere Ironie

Das ist jetzt bald 15 Jahre her. Und es ist schon eine besondere Ironie, dass es dieser Tage nicht Italien ist, um das sich ganz Europa sorgt, sondern Frankreich, ohne das die Bewältigung der Eurokrise seinerzeit nie möglich gewesen wäre. Denn ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl versinkt das Land im politischen Chaos und in seinen Schulden. Auf den Straßen begehrt die Jugend gegen eine Regierung auf, von der sie sich im Stich gelassen fühlt. Mülleimer brennen, die Polizei geht mit Gummigeschossen und Tränengas gegen Schülerinnen und Schüler vor. Auf den Finanzmärkten klettern die Anleiherenditen steil nach oben. Mittlerweile zahlt Frankreich für zehnjährige Schulden sogar mehr als Italien und Griechenland. Droht nun sogar eine neue Eurokrise, diesmal mit unvergleichlich größerer Wucht?

Ob und wie der Befreiungsschlag gelingen kann, ist ungewiss. Denn die Regierung von Premierminister Sébastien Lecornu hat im Parlament keine Mehrheit und droht wie sämtliche Kabinette vor ihr an ihren Reformplänen zu scheitern.

Präsident Emmanuel Macron steht vor einem Scherbenhaufen. Wie der Göttervater Jupiter wollte er vom Élyséepalast aus Frankreich von oben herab in eine glänzende Zukunft führen. Nach zehn Jahren im Amt hinterlässt er ein politisch zerrissenes, paralysiertes und tief verunsichertes Land. Strauchelt aber Frankreich, dann wankt ganz Europa.

Verzagen Sie trotzdem nicht!

Es grüßt Sie herzlich

Stefan Winkler