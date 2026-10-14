Repair-Café in Voitsberg ruft zum Häkeln gegen Armut auf

Am 17. Oktober findet das nächste Repair-Café in Voitsberg statt. Die Organisatoren laden dazu ein, im gesamten Oktober gegen Armut zu häkeln.

Mehrmals pro Jahr öffnet das Repair-Café in Voitsberg seine Pforten. Im ersten Stock des Hauses des Lebens in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 25b werden gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern die verschiedensten Dinge repariert, geschraubt, geklebt oder geschliffen. Im Oktober wird das Haus des Lebens nicht nur zu einer Reparatur-, sondern auch zu einer Häkelwerkstätte.

Im Cafébereich lädt die Caritas in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen zu einer gemeinsamen Häkelaktion ein. Unter dem Motto „Lass dich nicht häkeln“ häkeln oder stricken die Teilnehmenden Schals, Hauben und mehr. Die fertigen Werke werden von der Caritas um die Weihnachtszeit an bedürftige Menschen in der Region verteilt.

1 / 2 Das nächste Repair-Café in Voitsberg findet am 17. Oktober statt. © Karl Mayer

Am internationalen Tag der Armut

Das nächste Repair-Café findet am Samstag, dem 17. Oktober 2026, von 8 bis 12 Uhr statt. Dieser Tag ist auch der „Internationale Tag für die Beseitigung der Armut“. Zur gleichen Zeit findet wie gewohnt der Flohmarkt im Pfarrkleiderladen statt. Häkelbegeisterte müssen aber nicht bis zu diesem Termin warten, um Garn und Nadel in die Hand zu nehmen.

Die Caritas lädt im gesamten Oktober zum Häkeln von Socken, Schals oder Mützen ein. Diese können im Haus des Lebens (Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr), in den Carla-Läden Voitsberg und Köflach (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr) und im Pfarrkleiderladen Voitsberg (Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr) abgegeben werden.