Nächster Schritt in Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiterin freigestellt

Jene ORF-Mitarbeiterin, deren Vorwürfe den Generaldirektor im März zu Fall gebracht haben, wurde vom ORF vorerst dienstfrei gestellt. Gibt es eine Wende im Fall Weißmann?

Auf Anfrage zu den neuesten Entwicklungen in der Causa Roland Weißmann und der betroffenen Mitarbeiterin des öffentlich-rechtlichen Unternehmens teilte uns der ORF mit: „In dieser Angelegenheit sind mehrere Verfahren gerichtsanhängig. Der ORF wird sich zu diesen nicht äußern, ebenso wenig zu den behördlichen Ermittlungen. Der ORF kann aber versichern, dass alle neuen Informationen und Beweise einer rechtlichen Würdigung unterzogen werden.“

Laut „Der Standard“ hat der ORF nämlich jene Mitarbeiterin, die eine Vertraute von Pius Strobl sein soll und sich im März mit Vorwürfen gegen den damaligen Generaldirektor an den Vorsitzenden des Stiftungsrats gewandt hat, vorerst dienstfrei gestellt. Was deren Rechtsanwältin auch bestätigt haben soll. Begründet sei die „widerrufliche Dienstfreistellung“ mit „einem Bericht aus einem laufenden Ermittlungsverfahren“.

„Eine Wende im Fall Weißmann?“ wird heute daher auch in der neuen Ausgabe von „Pro und Contra“ auf Puls 4 und Joyn (22.20 Uhr) diskutiert: Denn während Gerichte noch mit der arbeitsrechtlichen Klärung der Causa „Weißmann“ beschäftigt sind, geht der Kampf um die öffentliche Meinung in die nächste Runde. Gäste in der Talkrunde sind u. a. Norbert Wess, Anwalt von Roland Weißmann, und die „Falter“-Journalistin Barbara Tóth.