Verbesserung für Pendler: Morgenzug von Graz nach Leoben kommt zurück

Der neue Fahrplan der ÖBB ab Dezember 2026 beinhaltet auch eine zusätzliche Verbindung zwischen Graz und Leoben. Pendlerinnen und Pendler kritisierten zuvor den Wegfall dieses Zuges.

„Leoben steht nicht auf dem Abstellgleis“, betonte Markus Hauser, Experte für öffentlichen Verkehr, vor einem Jahr, als die neuen Fahrpläne durch die Eröffnung der Koralmbahn bekannt wurden. Verbindungen nach und über Leoben mussten dadurch angepasst werden, mehrere Zwischenhalte wurden eingeführt und Abfahrtszeiten änderten sich ebenfalls.

Die neuen Fahrpläne entsprachen aber nicht unbedingt den Wünschen der Fahrgäste: Besonders Pendlerinnen und Pendler forderten rasch eine Änderung des morgendlichen Bahnangebots. Ein Pendlergipfel an der Montanuniversität machte Anfang Juli deutlich: „Mehrere hundert Pendlerinnen und Pendler leiden seit der letzten Fahrplanumstellung und Eröffnung der Koralmbahn unter deutlich verschlechterten Bahnverbindungen zwischen Graz und Leoben.“

© FCG-Pendlerinitiative Walter Semlitsch, Josef Adam, Thomas Thuner, Melanie Brunner, Jürgen Edlinger, Franz Gosch (v.l.n.r.) forderten wieder eine zusätzliche Verbindung

Zugverbindung kommt zurück

Insbesondere der Wegfall des Regio-Express von Graz nach Leoben um 7.14 Uhr habe die Situation für Berufstätige und Studierende erheblich verschärft, wurde damals betont. Die verbleibenden Verbindungen (etwa um 6.45 Uhr) seien regelmäßig überfüllt, der nächste Direktzug in die Montanstadt erfolgt erst eine Stunde später. Auch die SPÖ Steiermark kritisierte stark ausgelastete Züge und fehlende Sitzplätze und forderte eine zusätzliche Zugverbindung, „um den öffentlichen Verkehr als verlässliche Alternative für den täglichen Arbeits- und Ausbildungsweg zu stärken“.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 soll nun eine Verbesserung kommen, denn Leoben bekommt wieder eine zusätzliche Zugverbindung aus Graz. Auch die Fahrplanzeiten stehen bereits fest: Der Zug fährt um 7.12 Uhr am Hauptbahnhof Graz ab und erreicht Leoben um 8.06 Uhr. Dazwischen hält er in Frohnleiten und Niklasdorf.

Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, merkt sofort, wenn eine wichtige Verbindung fehlt. — Wolfgang Moitzi , SPÖ-Verkehrssprecher

„Das ist eine Topgeschichte für Pendlerinnen und Pendler. Es ist wirklich ein Glück, dass wir das wieder einführen konnten“, freut sich Walter Semlitsch von der steirischen Pendlerinitiative. Wolfgang Moitzi, SPÖ-Verkehrssprecher und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Nationalrat, erklärt: „Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, merkt sofort, wenn eine wichtige Verbindung fehlt. Ich freue mich, dass jetzt nachgebessert wird und die Fahrgäste wieder eine zusätzliche direkte Verbindung nach Leoben bekommen.“

© SPÖ Helga Ahrer und Wolfgang Moitzi (SPÖ) freuen sich über die Zugverbindung

Immer noch Aufholbedarf?

Trotzdem gebe es noch immer „massiven Aufholbedarf“, meint Semlitsch. Auch bei den Nachmittagsfahrten von Graz nach Leoben gebe es Probleme, „etwa beim Umsteigen in Bruck an der Mur, wo es schon zu Sturzsituationen gekommen ist“.