Abschied bei Sašo Avsenik: Oberkrainer suchen neuen Sänger

Bei Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern steht ein Wechsel an: Sänger Luka Sešek verlässt die beliebte Musikgruppe, um künftig eigene musikalische Wege zu gehen. Ein Nachfolger wird bereits gesucht.

„Heute möchten wir eine wichtige Nachricht mit euch teilen“, kündigte Sašo Avsenik am Dienstag in einem Facebook-Video an. Der gemeinsame musikalische Weg mit Luka Sešek gehe zu Ende. Die Fans müssen aber nicht auf die Musik der Oberkrainer verzichten: „Wir machen natürlich weiter mit unserer Avsenik-Oberkrainer-Musik“, versicherte der Bandleader.

Der Abschied erfolgte mit herzlichen Worten. „Lieber Luka, im Namen unserer Fans, Familien und Freunde danken wir dir für alles, was wir mit dir erleben durften“, erklärte Avsenik und wünschte seinem bisherigen Sänger alles Gute für dessen Solokarriere. Sešek bedankte sich seinerseits bei Avsenik. Der Bandleader rief auch die Fans dazu auf, den Sänger weiterhin zu unterstützen und seine Musik zu hören.

Neuer Sänger gesucht

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Interessierte Sänger können sich bis zum 26. Oktober unter matic@saso-avsenik.com melden und weitere Informationen erhalten.

Sašo Avsenik ist der Enkel des legendären Oberkrainer-Musikers Slavko Avsenik, der gemeinsam mit seinem Bruder Vilko den unverwechselbaren Oberkrainer-Sound prägte. 2009 gründete Sašo seine eigene Formation, die seither international auftritt und die musikalische Familientradition fortführt. Zu den bekanntesten Melodien aus dem Avsenik-Repertoire zählt das „Trompetenecho“. Luka Sešek gehörte der Gruppe seit mehreren Jahren als Sänger an.