Trotz aktueller Budgetnöte im Grazer Rathaus: Citypark-Chef Martin Poppmeier und Hotelier Florian Weitzer „gehen davon aus“, dass die Stadt an ihren Plänen festhält. Beide erklären, warum das immens wichtig sei.

Dass KPÖ sowie Grüne den Gürtel empfindlich enger schnallen und ihre Grazer Koalition angesichts von Budgetnöten viele Investitionen hinterfragt, sorgte bei der Opposition im Gemeinderat für harsche Kritik – und bei Spitzen zahlreicher Sportvereine gar für Hilferufe, sei doch deren Existenz bedroht. Eine (diplomatische) Stufe darunter haben nun zwei namhafte Grazer Unternehmer bei dieser Debatte Aufstellung genommen: So loben Martin Poppmeier, Geschäftsführer des Einkaufszentrums „Citypark“, sowie Hotelier und Gastronom Florian Weitzer die aktuell gute Gesprächsbasis mit der Politik – um dennoch via Kleine Zeitung nachdrücklich zu betonen, man vertraue darauf, dass die Stadt gerade an zwei Vorhaben trotz budgetärer Herausforderungen festhält.

So meint Poppmeier: „Ich gehe davon aus, dass die Stadt Graz sowohl die Linie 8 als auch die Neugestaltung des Griesplatzes wie geplant weiterverfolgt.“ Dabei gehe es nicht nur um ein „rein unternehmerisches Interesse unsererseits, vielmehr sehen wir es als notwendigen Blick auf die rechte Murseite, als Anbindung an die Innenstadt und somit als Erweiterung des Zentrums“. Schon länger sei entlang der Karlauerstraße vor den Toren des Cityparks (wo die Linie 8 halten soll) zu beobachten, „dass Wohnungen um Wohnungen gebaut werden. Hier sehen wir uns – so wie es in der Pandemie ja schon passiert ist – auch in der Verantwortung als Nahversorger“, so Poppmeier. „Es geht uns ja um eine Entwicklung in Richtung multifunktionales Stadtquartier mit viel Grün, mit Kultur, mit einer Erweiterung unseres bereits bestehenden Ärztezentrums. Aber für all diese Investitionen brauchen wir Planungssicherheit durch die Stadt Graz.“

Ich gehe schon davon aus, dass wir Ende 2026 mit den Planungen starten. — Klaus Masetti , seitens der Stadtbaudirektion zur künftigen Bimlinie 8

Die Zeit drängt

Poppmeier zieht hier ja gleichsam mit führenden Beamten der Stadt an einem Strang, deren banger Blick in die Jahre 2032 bis 2035 reicht: Wie berichtet, sollen in diesem Zeitraum die Röhren des Plabutschtunnels erneuert werden. Um dann die Landeshauptstadt nicht komplett zum Erliegen zu bringen, müssten die Bauarbeiten für die ersten Abschnitte der neuen Linie 8 (im Süden über Griesplatz bis Don Bosco und Reininghaus sowie im Norden via Lendplatz bis Fröbelpark) bis dahin erledigt sein. „Ich gehe schon davon aus, dass wir Ende 2026 mit den Planungen starten“, bestätigte kürzlich auch Klaus Masetti von der Stadtbaudirektion.

© www.polyzwei.at Die Linie 8 soll künftig auch in Richtung Fröbelpark fahren

Diese positive Entwicklung muss weitergehen, natürlich muss sie auch den Griesplatz miteinbeziehen! — Florian Weitzer

Florian Weitzers Schnittmenge mit Martin Poppmeier ist zum einen die „ideale Mischkulanz“ aus Individualverkehr und Öffis – und zum anderen die geplante Neugestaltung des Griesplatzes: „So mühsam die Bauphase war und gerade auch unternehmerisch herausfordernd: Die neue Tegetthoffbrücke und die Gleisführung über die Belgiergasse sind sehr gelungen. Wenn ich beim Fenster aus unserem Restaurant hinausschaue, habe ich das Gefühl, an einem Boulevard zu sitzen“, meint der Hotelier und Gastronom. „Das rechte Murufer gewinnt an Glanz, es siedeln sich ja auch erste neue Unternehmen in der Belgiergasse an.“ Ein Umstand, den Weitzer extra betont – stammt doch von ihm auch der Satz: „Drüben Flaniermeile, da Glasscherbenviertel.“ Das war 2024, als der Hotelier beobachtete, wie in der Neutorgasse bei der Platzgestaltung rund um die frischen Bimschienen „die feine Klinge“ herrschte. Ganz im Gegensatz zur Ausführung jenseits der Mur, wie er meinte.

„Gehe davon aus“

Kein Wunder also, dass Weitzer, der aktuell auch „im Sinne einer Aufwertung dieses Stadtteils“ die Fassade seines Hotels erneuern lässt, meint: „Diese positive Entwicklung muss weitergehen, natürlich muss sie auch den Griesplatz miteinbeziehen! Derzeit findest du dort ja sonntags kaum ein offenes Restaurant, wie meine Frau und ich letztens feststellen mussten. Insofern gehe auch ich davon aus, dass die Stadt Graz an der geplanten Neugestaltung festhält.“