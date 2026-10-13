Hier entsteht bis Mitte 2027 ein drei Hektar großer Photovoltaik-Park

Ab Mitte 2027 soll ein 30.000 Quadratmeter umfassender Photovoltaik-Park in Spital am Semmering rund 1200 Haushalte in der Region mit grünem Strom versorgen.

Die Freude über das Projekt war bei den Verantwortlichen beim Spatenstich groß (von links: Werner Ressi, Maria Fischer, Martin Graf, Doris Wolkinger)

Sei es in Form von Windrädern oder großflächigen Sonnenstromanlagen: Auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sprießen immer mehr Projekte, die in Zukunft erneuerbare Energie liefern sollen, aus dem Boden. Der Spatenstich für ein weiteres wurde am Dienstagvormittag in Spital am Semmering gesetzt.

Dort errichten die Energie Steiermark und die Stadtwerke Mürzzuschlag gemeinsam einen neuen, drei Hektar großen Photovoltaik-Park. Bisher befand sich auf der dafür vorgesehenen Fläche am östlichen Rand von Mürzzuschlag eine Bodenaushubdeponie. Nun werden rund 2,1 Millionen Euro in den Bau einer Anlage investiert, die mit einer installierten Leistung von rund 3,27 Megawatt (MW) künftig rund vier Gigawattstunden Strom pro Jahr aus Sonnenenergie erzeugen soll.

„Stärkt Industrie und Gebiet“

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2027 sollen letztlich rund 1200 Haushalte in der Region vom PV-Park profitieren. Entsprechend groß ist die Freude über das Projekt bei Bürgermeister Karl Rudischer und seiner Spitaler Amtskollegin Maria Fischer. „Wir sind als Gemeinde immer offen für gemeinsame Projekte“, betont Rudischer, während Fischer die regionale Wertschöpfung hervorhebt: „Das stärkt unsere Industrie und unser Gebiet.“

© KLZ / Moritz Prettenhofer Auf rund 30.000 Quadratmetern entsteht zwischen Spital und Mürzzuschlag ein neuer Photovoltaik-Park

Bereits jetzt verfügt man in Spital über mehrere PV-Anlagen im Gemeindegebiet, viele Gebäudedächer wurden ebenfalls bereits mit solchen ausgestattet. Die Errichtung des neuen Parks sieht Fischer als weiteren wichtigen Schritt zur Energieversorgung vor Ort. „Das Projekt zeigt, dass auch unsere Region einen konkreten Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energie leisten kann.“

Lob für Zusammenarbeit

Bei der Energie Steiermark sieht man Investitionen wie jene in den neuen PV-Park als wesentlichen Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie. „Besonders wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, um zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu schaffen und die Energieinfrastruktur weiterzuentwickeln“, betonen die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.

„Allein haben wir nicht die Ressourcen und die Finanzkraft, um so etwas abzuwickeln, deshalb sind kompetente Partner für uns wichtig. Die Zusammenarbeit zeigt, wie sich regionale Kompetenz und gemeinsame Investitionen sinnvoll verbinden lassen“, bedankt sich auch Hubert Neureuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Mürzzuschlag. Mit der Energie Steiermark will man auch in Zukunft bei Projekten kooperieren und gemeinsam noch den einen oder anderen Spatenstich setzen.