Der Kiwanis Club Gmünd steht unter einer neuen Leitung

Rainer Werchner übernimmt das Präsidentenamt des Kiwanis Club Gmünd. Gleichzeitig wurde er zum Gouverneur von Kiwanis Österreich ernannt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Kiwanis Club Gmünd wurde Rainer Werchner zum neuen Präsidenten gewählt. Damit übernimmt er die Verantwortung für den Club und gleichzeitig eine besondere Aufgabe auf überregionaler Ebene: Werchner ist auch Gouverneur von Kiwanis Österreich. Der bisherige Präsident Peter Steiner konnte in seinem Rückblick auf das vergangene Clubjahr eine erfreuliche Bilanz ziehen. Mit zahlreichen Aktivitäten konnten wieder wichtige Projekte unterstützt und finanzielle Mittel für den guten Zweck gesammelt werden. Dazu zählten unter anderem ein Benefizkonzert, ein Charity-Golfturnier, die traditionelle Einkleideaktion zu Weihnachten sowie die Unterstützung junger Kunstinteressierter gemeinsam mit der Künstlerstadt Gmünd.

„Wir konnten wieder viel erreichen und damit Kindern und Jugendlichen in unserer Region konkrete Unterstützung geben“, betonte Steiner bei der Übergabe des Präsidentenamtes. Sein Nachfolger möchte diesen Weg fortsetzen: Mit Werchner übernimmt ein langjähriges Kiwanis-Mitglied die Leitung des Clubs.