Nach dem Hoffest und der Abreise von Martina sucht Bauer Arnold das Gespräch mit Michaela. Doch dann kommt es zur überraschenden Wende.

Seit mehreren Folgen sucht der Kärntner „ Bauer sucht Frau“-Kandidat Arnold aus dem Metnitztal seine große Liebe. Doch zu Beginn liegt Arnold der Verlauf des Hoffests im Magen. „Ich dachte, es wird romantischer. Aber es ist leider ganz anders ausgegangen“, resümiert er den Abend. Zur Erinnerung: Das Hoffest eskalierte, nachdem Arnold Michaela quasi stehen ließ.

Der Bauer bringt das Benehmen von Herzensdame Michaela auf den Punkt: „Es wäre wünschenswert, wenn sich Michaela bei Martina und bei mir entschuldigt.“ Aber Einsicht zeigt sie nicht: „Entschuldigen? Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Klar, sorry, dass ich emotional war, aber ich kann halt auch so.“

Doch ob Bauer Arnold dieses Verhalten auf Dauer erträgt, weiß er nicht und wundert sich, dass sich Michaela am nächsten Morgen wieder von einer ganz anderen Seite zeigt. „Heute ist sie wieder eine Kuschelkatze, aber ob ich das auf Dauer hinnehme? Ich bin nicht nachtragend, aber dieses Verhalten bleibt definitiv im Hinterkopf.“

Doch dann taucht Martina mit ihren Koffern auf und verabschiedet sich. Das stimmt den Bauern traurig: „Ich habe auch Martina tief ins Herz geschlossen. Sie ist ein netter Mensch, eine Verliebtheit wäre schön gewesen, aber jetzt ist eine Freundschaft.“ Nach innigen Umarmungen verlässt Martina den Hof.

© KK/ATV Martina war die zweite Dame, die den Hof verlassen hat

Das Date am Teich

Die Gefühle drehen sich bei Arnold wie im Karussell, aber die Probleme sind damit nicht gelöst. Ein Picknick am Teich soll die Situation lockern. Doch der Bauer stellt klar: „Eine Entschuldigung wäre fällig und Michaela muss ihre Gefühle im Zaum halten, dann kann was Positives entstehen.“

Doch die beiden werden von der romantischen Stimmung überrannt und es folgt auch der erste intensivere Kuss, der beide zum Lächeln bringt. Danach lässt sich Arnold nicht mehr ablenken: „Wir müssen über gestern reden. Ich dachte mir, du freust dich und ich konnte dann nicht verstehen, wie du so reagieren konntest. Meine vorherige Lebensgefährtin war sehr eifersüchtig und das war nicht einfach mit ihr.“

© KK/ATV Es kam sogar zu einem Kuss

Michaela sieht ein, dass sie sich nicht richtig verhalten hat. „Ja. es war zu viel. Das hätte nicht sein dürfen, aber es ist passiert. Ich bin nicht eifersüchtig. Mir hat einfach mehr Initiative von der Seite aus gefehlt. Ich muss bei einem Mann etwas spüren. Das war der Grund. Sorry nochmal.“

Doch bei dieser Entschuldigung fehlt dem Bauer jegliche Einsicht. Das merkt Michaela, sie fragt: „Wie findest du mich, oder willst nach gestern nicht mehr, war das alles zu viel?“ Michaela trifft einen Nerv und Arnold ist brutal ehrlich: „Ich hab dich sehr gern, aber es ist mir zu kompliziert. Du bist ein lieber Mensch und ich will dich nicht kränken.“ Ein Schock. Der Bauer schickt somit auch Michaela nach Hause.

© KK/ATV Ein ernstes Gespräch sorgte für Klarheit

Ein Abschied und ein alleiniges Ende

Eine Entscheidung kann logisch sein und doch weh tun. Michaela trifft sie auf jeden Fall: „Ich werde Arnold sehr vermissen. Es war eine spannende neue Erfahrung und ich würde gerne bleiben.“

Und auch für Bauer Arnold ist es nicht leicht: „Für mich ist es schon traurig, aber ich stehe dazu, es nicht in die Länge zu ziehen.“ Zum Abschied gibt sich Michaela sehr emotional, sie meint, dass sie bei Arnold Gänsehaut bekommt und die Zeit mit ihm wahnsinnig schön war.

Das Fazit von Bauer Arnold: „Ich hätte mir schon erwartet, dass ich hier die richtige Frau finde, aber das war leider nicht der Fall.“ Arnold konnte seine große Liebe nicht finden, aber vielleicht wartet sie noch auf ihn? Interessierte können sich bei „Bauer sucht Frau“ melden. Alle Nachrichten für ihn werden weitergeleitet.