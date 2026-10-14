Berühmt-berüchtigte Party kehrt in das einstige „Bollwerk“ zurück

Im „Freiraum“, einst „Bollwerk“ und „Eventstage“ in Klagenfurt, wird zukünftig wieder eine „Ein-Euro-Party“ gefeiert. Die Rückkehr ist eine Reaktion auf Veränderungen im Nachtleben.

Wer an das „Bollwerk“ denkt, verspürt gemischte Gefühle. Schlägereien und sexuelle Übergriffe hielten unzählige Jugendliche nicht davon ab, die Wochenenden in der Diskothek am Südring in Klagenfurt zu verbringen. Die Nachfrage war auch auf die berühmt-berüchtigten Ein-Euro-Partys zurückzuführen. Weder mit dem schlechten Image noch mit dieser Party wollten Christian Aigner und René Finelli etwas zu tun haben, als sie vor drei Jahren aus dem „Bollwerk“ die „Eventstage“ und nun das „Freiraum“ machten. Doch Zeiten ändern sich.

Die Ein-Euro-Party kehrt zurück. Zwar unter anderem Namen, nämlich als „Tak Tak Friday“, aber mit ähnlichem Konzept. Alle 60 Minuten ändert sich das Mixgetränk, das für einen Euro über die Theke geht. Als „The New One-Euro-Party“ bewerben Finelli und Aigner den Abend, mit dem sie ab Freitag versuchen, ihren „Freiraum“ in der Nachtgastronomie neu zu positionieren.

Schwache Freitage abfedern

Gezwungenermaßen. „Wir müssen mit der Zeit gehen“, argumentiert Finelli den Sinneswandel. Freitags ist grundsätzlich ein schlechter Tag für Clubbesitzer, die generell unter dem veränderten Ausgehverhalten leiden. „Und um Menschen ins Haus zu bekommen, muss man das über den Preis machen.“ Lokale in Graz und in der Klagenfurter Innenstadt würden zeigen, dass das Konzept funktioniert und junge Menschen mit schmalen Geldbeuteln anlockt.

© Freiraum/kk Finelli (links) und Aigner machten aus dem „Bollwerk“ die „Eventstage“ und diese nun zum „Freiraum“

Wir werden nicht zur ,Saufbude‘. — René Finelli , Freiraum

Die Ein-Euro-Party knüpft an vergangene Tage an, der Rückschritt zum „Bollwerk“ endet aber genau dort, verspricht Finelli. „Wir werden nicht zur ,Saufbude‘. Dafür sind wir zu elegant“, sagt der Gastro-Experte, der gemeinsam mit Aigner auch die GIG-Bars in Klagenfurt und Velden führt. Ihr „Freiraum“ spreche eine niveauvollere Klientel an. Exzesse könne man aber da wie dort nicht verhindern. „Auch in Velden bestellen viele Leute mehrere Champagnerflaschen und benehmen sich wie Dreijährige“, sagt Finelli. Wer sich nicht benimmt, fliegt raus. „Da machen wir kurzen Prozess.“

Im „Freiraum“ kehrt Beständigkeit ein. Der Club öffnet von nun an regelmäßig an den Wochenenden und stets unter einem besonderen Motto. Bei einer „Girls-only-Party“ sollen noch im November einen Abend lang nur Frauen im „Freiraum“ feiern und ausschenken dürfen. Der erste „Tak Tak Friday“ findet am 16. Oktober, der nächste am 30. Oktober statt. Der Eintritt ist ab 16 Jahren möglich.