Lienzer Landjugend feierte einen Tag im Sinne der Gemeinschaft

Der Bezirkslandjugendtag der Jungbauernschaft und Landjugend Lienz ging mit einem vielseitigen Programm über die Bühne. Die aktivste Ortsgruppe des Bezirks wurde gewählt.

Kürzlich lud die Jungbauernschaft und Landjugend des Bezirkes Lienz unter dem Motto „Jetzt. Hier. Wir. – Jeder ein Teil. Gemeinsam ein Ganzes“ zum traditionellen Bezirkslandjugendtag nach Nußdorf-Debant ein. Der Festtag begann mit einer Heiligen Messe, zelebriert von Vikar Godfrey Kautha Baluku. Im Anschluss folgte der feierliche Einzug, begleitet von der eigenen Jungbauernmusikkapelle und den Fahnenabordnungen aus allen Teilen Tirols. Vor Beginn des Festaktes sorgten die Obmänner der fünf aktivsten Ortsgruppen mit dem traditionellen Fahnenschwingen für einen weiteren feierlichen Höhepunkt.

Die Bezirksobleute Birgit Preßlaber und Maximilian Jans zeigten sich bei der Eröffnung des Festaktes sichtlich erfreut über die zahlreichen Mitglieder, Ehrengäste und Besucher. Gleichzeitig war dieser Tag für die beiden mit besonderen Emotionen verbunden: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickten sie auf ihren letzten Bezirkslandjugendtag in ihrer Funktion als Bezirksobleute. Mit dem heurigen Jahr geht ihre dreijährige Funktionsperiode zu Ende. Andreas Pfurner, Bürgermeister von Nußdorf-Debant, richtete wertschätzende Worte an die Anwesenden: „Ich möchte mich für die Arbeit der Jungbauernschaft bedanken – die Vereinsarbeit ist ein wertvoller Bestandteil in unseren Dörfern.“

An wen geht die Wanderfahne?

Mit großer Spannung wurde die Bekanntgabe der aktivsten Ortsgruppe des Bezirkes Lienz erwartet. Insgesamt 19 Ortsgruppen reichten ihre Protokollbücher ein, anhand derer eine unabhängige Jury die Veranstaltungen, Aktivitäten und das Engagement der einzelnen Ortsgruppen bewertete.

Den fünften Platz belegte die JB/LJ Patriasdorf, knapp hinter der viertplatzierten JB/LJ Sillian. Über den dritten Platz durfte sich die JB/LJ Nußdorf-Debant freuen. An der Spitze entwickelte sich ein besonders knappes Rennen: Die JB/LJ Innervillgraten sicherte sich den hervorragenden zweiten Rang, während sich die JB/LJ Thurn den ersten Platz und damit die begehrte Wanderfahne als aktivste Ortsgruppe des Bezirkes Lienz holte. Nach dem offiziellen Festakt fand der Bezirkslandjugendtag beim anschließenden Bezirkslandjugendball seinen stimmungsvollen Ausklang.

Auch der soziale Gedanke kam beim Bezirkslandjugendtag nicht zu kurz: Dank einer Versteigerung konnten 2500 Euro gesammelt werden.