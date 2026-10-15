Künstlerin Lisa Huber: Ihr Tod tanzt nun im Stephansdom

Große Ehre für die Kärntner Künstlerin Lisa Huber (67): Ihr monumentaler „Totentanz“ wird ab 21. Oktober im Wiener Stephansdom gezeigt. Gleichzeitig würdigt eine außergewöhnliche Ausstellung in Villach ihr Wirken.

Lisa Hubers „Totentanz“-Holzschnitte werden ab 21. Oktober im Stephansdom ausgestellt, bis 31. Oktober werden Werke von ihr auch in der Galerie Freihausgasse in Villach präsentiert

Ihre Kunst ist längst über Kärntens Grenzen hinaus bekannt. Die gebürtige Afritzerin Lisa Huber, die in Berlin und Villach lebt und arbeitet, zählt zu den profilierten Vertreterinnen des zeitgenössischen Farbholzschnitts. Ihre monumentalen Fastentücher, Kirchenfenster, Kreuzwegstationen und Holzschnitte sind in bedeutenden Sakralräumen Österreichs und Deutschlands zu sehen.

Allein ihr etwa 17 Meter hohes Fastentuch „Davids Harfe“ beeindruckte bereits im Klagenfurter und Wiener Dom sowie in den Kaiserdomen von Bamberg und Worms. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Österreichische Graphikpreis und der Kulturpreis der Stadt Villach, dokumentieren ihr außergewöhnliches Schaffen.

Ihr „Totentanz“ im Stephansdom

Nun erfüllt sich für die Künstlerin ein besonderer Herzenswunsch: Ab 21. Oktober wird ihr monumentaler, aus vier jeweils 2,60 mal 5,60 Meter großen grün getönten Holzschnittbildern bestehender „Totentanz“ in der Vierung des Wiener Stephansdoms präsentiert. Die Auseinandersetzung mit dem Tod ihres Vaters gab einst den Anstoß zu diesem Werk. „Ich versuche mit meinem Totentanz, den Menschen und mir den Tod etwas näherzubringen“, erklärt Huber. Für sie bedeutet der Tod nicht nur Abschied, sondern auch Erlösung und Hoffnung. Dompfarrer Toni Faber sieht darin eine eindrucksvolle Einladung, über Vergänglichkeit und neues Leben nachzudenken.

© KK/Jörg V. Bruchhausen/Lisa Huber Vg Bild-Kunst Wien Die vierteilige Serie „Totentanz“ entstand 1996/97 als Reaktion auf den Tod ihres Vaters

Auch in Villach stellt sie aktuell aus

Gleichzeitig ist Huber bis Ende Oktober in der Galerie Freihausgasse in Villach sehr präsent. Die Berliner Fotografen Sebastian Köpcke und Volker Weinhold haben die Künstlerin in ihrem Atelier begleitet und zeichnen mit ihrem fotografischen Essay ein vielschichtiges Porträt vom Leben und Schaffen Lisa Hubers. Gemeinsam mit den Farbholzschnitten der beeindruckenden Kärntnerin eröffnet die Ausstellung einen faszinierenden Blick auf eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit.