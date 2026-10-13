Zum achten Hochzeitstag überrascht Prinzessin Eugenie ihre Fans mit einem besonders privaten Einblick in ihr Familienleben. Ein liebevolles Video zeigt Ehemann Jack Brooksbank mit der kleinen Tochter Adelaide. Dazu findet die Prinzessin bewegende Worte für ihren Partner.

Ein zärtlicher Moment, eine kleine Tochter und eine große Liebeserklärung: Prinzessin Eugenie (36) hat anlässlich ihres achten Hochzeitstages ein neues Video auf Instagram veröffentlicht, das einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Im Mittelpunkt steht ihr Ehemann Jack Brooksbank (40), der die erst wenige Wochen alte Tochter Adelaide liebevoll in seinen Armen hält.

In dem kurzen Clip wiegt Jack Brooksbank seine kleine Tochter sanft hin und her. Dabei streichelt er liebevoll über ihren Kopf und kümmert sich ganz behutsam um das Baby. Untermalt wird die Aufnahme vom Beatles-Klassiker „Here Comes the Sun“, der dem Familienmoment eine besonders gefühlvolle Atmosphäre verleiht.

Doch es ist nicht allein die niedliche Szene, die das Video so persönlich macht. In ihrem Instagram-Beitrag verrät Eugenie ein kleines Detail, das während der Aufnahme nicht zu hören ist: Ihr Mann habe seine Tochter gefragt, ob ihr die sanfte Kopfmassage gefalle.

Für die Prinzessin ist genau seine Aufmerksamkeit ein Zeichen dafür, was Jack als Vater ausmacht. Sie schwärmt von seiner fürsorglichen Art und bezeichnet ihn als den besten Papa für ihre drei Kinder. Auch als Partner könne sie sich keinen besseren Menschen an ihrer Seite wünschen.

Zum achten Hochzeitstag gibt es eine Liebeserklärung

Am 12. Oktober 2018 gaben sich Eugenie und Jack in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Acht Jahre später feiern sie ihren Hochzeitstag erstmals zu fünft. Aus dem einstigen Brautpaar ist eine Familie mit drei Kindern geworden.

Mit ihrem Beitrag richtet Eugenie eine liebevolle Botschaft an ihren Mann. Statt ausschließlich auf glamouröse Erinnerungen an ihre royale Hochzeit zurückzublicken, stellt sie einen ganz alltäglichen Moment in den Mittelpunkt: einen Vater, der seine kleine Tochter im Arm hält und sich aufmerksam um sie kümmert.

Gerade diese unaufgeregte Szene macht die Aufnahme so persönlich. Eugenie zeigt ihren Followern nicht nur einen seltenen Blick auf ihr jüngstes Kind, sondern nutzt den Anlass auch, um ihre Wertschätzung für ihren Ehemann öffentlich auszudrücken.

Adelaide macht das Familienglück komplett

Am 3. August 2026 kam Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank in Lissabon zur Welt. Sie ist das dritte Kind von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank und die erste Tochter des Paares. Ihre beiden Söhne August (5) und Ernest (3) hatten damit eine kleine Schwester bekommen.

Auch der Name des Mädchens hat eine besondere Bedeutung. Eugenie erklärte, er sei eine Hommage an Menschen, die die Familie in der Vergangenheit und Gegenwart liebe und bewundere. Zudem soll er die Verbundenheit mit England und Portugal widerspiegeln – zwei Orten, die für die Familie eine wichtige Rolle spielen. Zu den Namensbezügen zählt auch die verstorbene Queen Elizabeth II., Adelaides Urgroßmutter.