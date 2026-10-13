Nach tödlichem Sturz: Vergnügungspark schließt Achterbahnen

Ein Mann soll aus einer Achterbahn im Six-Flags-Vergnügungspark in Georgia gefallen sein. Er ist nicht das erste Todesopfer vor Ort.

Im Freizeitpark Six Flags im US-Bundesstaat Georgia starb eine Person. Laut Lokalmedien und Augenzeugenberichten sei der Mann aus einer Achterbahn gefallen. Zusätzlich seien weitere Menschen verletzt worden. Danach hat der Park neun Achterbahnen an sechs Standorten „aus Vorsicht“ geschlossen.

Die Fahrgeschäfte seien der betroffenen Bahn, auf welcher sich der tödliche Unfall ereignet habe, sehr ähnlich. „Wir sind zutiefst betrübt über den Vorfall, der sich heute in unserem Park ereignet hat“, teilte ein Firmensprecher mit. Man wolle die betroffenen Menschen unterstützen.

Bis zu 113 km/h

Der Name des Fahrgeschäfts wurde von offizieller Stelle nicht genannt. Lokale Medien zeigten jedoch Aufnahmen, wonach Menschen aus der Achterbahn „Goliath“ steigen. Diese wurde 2006 eröffnet und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 113 km/h.

„Mein Herz schmerzt für die Familie, die einen geliebten Menschen verloren hat. Wir alle fragen uns, wie so etwas Verheerendes an einem Ort passieren konnte, der Generationen von Familien so viele glückliche Erinnerungen beschert hat“, sagt Lisa Cupid, Vorsitzende des Bezirksrats von Cobb County.

Weitere Todesfälle bei Six Flags

Es sei bereits der siebte Todesfall in Six Flags in Georgia, heißt es von einer Anwaltskanzlei, die Opfer von Unfällen in Vergnügungsparks vertritt. 2006 hatte ein Mann bei einer Fahrt mit „Goliath“ vermutlich einen Herzinfarkt erlitten.

Der Freizeitpark Six Flags Magic Mountain in Südkalifornien hat erst im September angekündigt, die Achterbahn X2 stillzulegen. Mehrere Menschen haben Klage eingereicht, weil sie Hirnverletzungen erlitten hatten. 2022 starb sogar ein 22-Jähriger nach der Fahrt.

„Die Sicherheit unserer Fahrgeschäfte ist ein Grundpfeiler unseres Unternehmens“, heißt es von dem Freizeitpark. „Wenn wir feststellen, dass das Vertrauen unserer Gäste beeinträchtigt ist, nehmen wir das ernst.“