Größter E-Ladepark der Energie Steiermark startet in St. Michael

Mit einer Investition von 4,3 Millionen Euro setzt die Energie Steiermark am Autobahnknoten St. Michael auf zehn Hypercharger mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung. Ein weiterer Ausbau ist geplant.

Die Energie Steiermark hat am Dienstag ihren ersten großen Ladehub am Autobahnknoten St. Michael offiziell in Betrieb genommen. Ab sofort stehen für E-Autos zehn leistungsstarke Hypercharger-Ladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung zur Verfügung. „Unsere zentrale Lage als Verkehrsknotenpunkt bietet dafür ideale Voraussetzungen. Die Investition stärkt unsere Region und schafft moderne Infrastruktur“, sagt Nicole Sunitsch, Bürgermeisterin von St. Michael in der Obersteiermark.

Insgesamt wurden 4,3 Millionen Euro in den neuen Ladepark investiert. „Mit Investitionen wie dieser schaffen wir die notwendige Infrastruktur und treiben den Ausbau der Elektromobilität in der Steiermark konsequent voran“, betonen die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.

© Energie Steiermark / Symbol Die Ladestationen sind überdacht

Neben hoher Ladeleistung soll auch der Komfort am neuen Standort nicht zu kurz kommen: Eine Lounge mit Imbiss-Automaten, Verweilmöglichkeiten im Freien, ein Erlebnispfad für Kinder und Erwachsene sowie Sanitäranlagen ergänzen das Angebot. Die Überdachung ermöglicht komfortables Laden bei jeder Witterung und schützt vor Regen und Schnee.

Photovoltaik auf den Dachflächen

Zur Energieversorgung des Ladeparks tragen eine Photovoltaikanlage auf den Dachflächen sowie ein leistungsfähiges Speichersystem bei. Ein wesentlicher Teil der Gesamtinvestition floss zudem in die Verstärkung der Netzinfrastruktur, um die hohen Ladeleistungen langfristig und zuverlässig bereitstellen zu können.

Der Ladehub in St. Michael dient zudem als Pilotprojekt für weitere Standorte in der Steiermark. In den kommenden Jahren sollen weitere Ladehubs errichtet sowie bestehende Standorte modernisiert und erweitert werden. Auch der Standort selbst ist bereits für den weiteren Ausbau vorbereitet: Eine Erweiterung um bis zu zehn zusätzliche Ladepunkte – darunter auch Ladeinfrastruktur für E-Lkw – ist vorgesehen.

E-Mobilität am Vormarsch

Die Entwicklung der Elektromobilität nimmt weiter an Fahrt auf: Ende Juli 2026 waren in Österreich bereits 304.328 rein batterieelektrische Pkw unterwegs. Aktuell betreibt die Energie Steiermark rund 1450 öffentliche Ladepunkte, darunter 216 Schnellladestationen sowie 176 Ladepunkte mit Leistungen ab 100 Kilowatt. Bis Ende 2027 soll das Netz auf über 2000 öffentliche Ladepunkte anwachsen. Bis 2030 investiert die Energie Steiermark mehr als 40 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur.