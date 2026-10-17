Es beginnt oft damit, dass Männer in ihrer Frustration abgeholt werden. Ihnen wird gesagt: Du bist nicht selbst schuld an deiner Situation, sondern der Feminismus, liberale Kräfte oder andere gesellschaftliche Gruppen sind verantwortlich. Gleichzeitig werden scheinbar einfache Auswege angeboten: ein optimierter Körper, mehr Status oder eine radikale Ernährungsweise. Die Botschaft lautet, Männer seien verweichlicht worden und müssten ihre vermeintlich ursprüngliche Härte zurückerobern. Solche Erklärungen geben Orientierung, verschieben aber die Schuld auf andere.

Aber wie soll es helfen, rohe Leber zu essen oder Muskeln aufzubauen, wenn man sich beruflich unsicher fühlt oder Schwierigkeiten hat, Beziehungen einzugehen?

Die drei zentralen Männlichkeitsmythen sind „Meat, Money, Muscles“ – Fleisch, Geld und Muskeln. Dahinter stehen Vorstellungen davon, wie ein Mann aussehen und sich verhalten muss, um in einer vermeintlichen Dominanzhierarchie erfolgreich zu sein. Aggressive Männlichkeit geht häufig mit Stress, Mangel und Statuskonkurrenz einher. Krisen, Einsamkeit und das Gefühl, im Leben oder am Arbeitsmarkt zu verlieren, können Menschen anfälliger für solche Angebote machen.

In Ihrem Buch beschreiben Sie Männer, die rohe Leber oder Stierhoden essen, Frauen das Wahlrecht absprechen oder sich auf einen vermeintlichen Rassenkrieg vorbereiten. Warum zieht es manche in solche extremen Männlichkeitsbilder?

Julia Ebner: Ich möchte weder Fitness noch Männer oder Männlichkeit generell verurteilen. Ich habe mit Kung Fu begonnen, später Karate und Muay Thai gemacht und trainiere heute vor allem Kickboxen. Kampfsport hat mir persönlich viel gegeben. Gleichzeitig ist mir als Extremismusforscherin und Mutter aufgefallen, wie stark rechte Bewegungen, die Manosphere und frauenfeindliche Gruppen junge Männer über Fitness- und Kampfsportangebote ansprechen. Sie schaffen Gemeinschaft, füllen ein emotionales Vakuum und vermitteln dabei oft menschenfeindliche Ideologien.

Ihr neues Buch heißt „Von Fitness zu Faschismus – Gefahren extremer Männlichkeit“. Sie selbst sind überzeugte Kampfsportlerin. Wie passt das mit diesem Titel zusammen?

Manche Influencer verdienen mit diesen Unsicherheiten viel Geld. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Bei vielen Influencern spielen kommerzielle Interessen eine große Rolle. Unsicherheiten und Einsamkeit werden monetarisiert. Besonders erstaunlich ist, dass ihre Popularität oft nicht einmal dann wesentlich leidet, wenn Täuschungen auffliegen. Das zeigt, wie tief die psychologischen Bedürfnisse sind, die sie ansprechen.

Andrew Tate werden schwere Vorwürfe gemacht, beim Liver King (Leberkönig) stellte sich heraus, dass er Steroide nahm, obwohl er seine Muskeln mit seinem vermeintlich ursprünglichen Lebensstil erklärte. Warum bleiben solche Influencer trotz Enthüllungen und Skandalen für viele Anhänger attraktiv? Diese Influencer sprechen tiefe psychologische Bedürfnisse an. Sie geben Männern das Gefühl, verstanden zu werden, versprechen ihnen Erfolg und bieten einfache Erklärungen für ihre Probleme. Wenn jemand dadurch Orientierung, Zugehörigkeit oder Hoffnung gewinnt, kann es schwer sein, sich von diesem Vorbild zu distanzieren – selbst wenn dessen Verhalten den eigenen Werten widerspricht. Es entsteht eine Art kognitive Dissonanz: Man hält an der Bewunderung fest, obwohl die Fakten dagegen sprechen. Bei Andrew Tate kommt hinzu, dass sein sportlicher Erfolg und sein Auftreten als vermeintlich erfolgreicher Mann bei Frauen die frauenverachtenden Botschaften überlagern können. Die Bindung beruht also nicht allein darauf, was diese Männer sagen oder tun, sondern auch darauf, welche Rolle sie im Leben ihrer Anhänger spielen.

Sie haben sich auch mit Looksmaxing beschäftigt, also dem Versuch, das eigene Aussehen maximal zu optimieren. Ein Influencer empfahl sogar, sich mit einem Hammer ins Gesicht zu schlagen, damit die Knochen markanter zurückwachsen. Kann das wirklich ernst gemeint sein? Solche Empfehlungen sind hochgefährlich. Die Looksmaxing-Szene ist teilweise aus der Incel-Community hervorgegangen, in der einsame, frauenfeindliche Männer ihre Frustration teilen. Manche richten ihre Aggression gegen sich selbst, andere gegen Frauen oder Männer, die sie als attraktiver wahrnehmen. Looksmaxing verspricht, trotz vermeintlich schlechter genetischer Voraussetzungen das eigene Aussehen verbessern zu können. Inzwischen hat sich diese Kultur stark normalisiert. Der extreme Fokus auf Körperlichkeit und Genetik ist zugleich anschlussfähig für faschistische Ideologien, die Menschen nach körperlichen Merkmalen bewerten.