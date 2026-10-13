Windkraft in Thörl: Verbund lädt zu Informationsveranstaltung

Mit einem Windmessmast des Verbundes wurden für das Projekt „Thörl West“ im vergangenen Jahr schon Messungen durchgeführt

Schon jetzt beheimatet der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zahlreiche Windräder entlang der Fischbacher Alpen, mit den neuen Vorrangzonen des Landes werden diese auch erstmals nördlich des Gebirgszuges Einzug finden. So gibt es etwa bereits in Thörl konkrete Pläne für Windparks, eines der Projekte wird am Mittwochabend in der Festhalle Etmißl vorgestellt.

Zwischen 16.30 und 20 Uhr wird dort der Stromerzeuger Verbund über den aktuellen Projektstand des Windparks „Thörl West – Oisiching“ informieren. Dieser ist mit neun Windkraftanlagen konzipiert, die den Stromverbrauch von mehr als 20.000 Haushalten im Großraum Bruck und Kapfenberg decken können.

Mit einem hundert Meter hohen Windmessmast wurden bereits ein Jahr lang alle notwendigen Winddaten erhoben. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Projekt schon im kommenden Jahr zum Genehmigungsverfahren nach dem UVP-Gesetz eingereicht werden. Eine frühestmögliche Inbetriebnahme der Windräder könnt dann im Jahr 2031 erfolgen.