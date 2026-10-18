Hier wird im Mürztal eine Streuobstwiese für alle geschaffen

Der Verein „Ins Gras beißen – Initiative gegen Bodenvernichtung“ hat eine zwei Hektar große Biodiversitätsfläche in Form einer Streuobstwiese geschaffen.

In Zeiten, in denen die Wegefreiheit, an sich im österreichischen Forstgesetz verankert, immer öfter von (Groß)-Grundbesitzern eingeschränkt wird, gibt es bemerkenswerte Initiativen, die das genaue Gegenteil bezwecken: eine frei begehbare Wiese, die zum Obstpflücken, zum Verweilen, aber auch zum Mitarbeiten einlädt.

Der Verein „Ins Gras beißen – Initiative gegen Bodenvernichtung“ mit Sitz in Alt-Hadersdorf in St. Lorenzen hat eine rund zwei Hektar große Biodiversitätsfläche in Form einer Streuobstwiese für die Öffentlichkeit geschaffen.

5000 Tier- und Pflanzenarten

„Wir haben uns bewusst für eine Streuobstwiese entschieden, weil wenn wir diese Fläche gänzlich der Natur überlassen würden, wäre hier in zehn Jahren ein waldähnlicher Zustand und die angestrebte Artenvielfalt wäre wieder vermindert“, erklärt Vereinsobmann Christian Zöscher.

© Hackl Ein Blick von oben auf die Biodiversitätsfläche in Hanglage zwischen Alt-Hadersdorf und Mürzhofen

Immerhin sind in Streuobstwiesen rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten zu finden, trotzdem ist eine Bewirtschaftung und Beweidung möglich. „Wir haben die Fläche zwischen Alt-Hadersdorf und Mürzhofen mit zusätzlichen Elementen wie Nassbiotope, Stein- und Lehmhabitate sowie reichlich Totholz aufgewertet – und nicht entwertet, wie vielfach noch über verfügbares Freiland gedacht wird“, erzählt Zöscher bei einer Begehung der Wiese. Weiters sollen Nistkästen und Aufsitzstangen für Vögel helfen, Insektenschädlinge in Zaum zu halten.

20 Bäume sollen noch gepflanzt werden

Bislang wurden einige Tümpel errichtet, die sich im Frühjahr oder bei Regen selbst mit Wasser füllen, Totholzecken sind vorhanden und einige Hochstammbäume mit seltenen, heimischen Obstsorten wurden gepflanzt. „Besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist, zwei neu registrierte Apfelsorten wie die Eibegg-Renette und den Frohnleitner zu bekommen und zu setzen“, so Zöscher. Zusätzliche 20 Bäume sollen noch gepflanzt werden.

© Hackl Momentan wird die Wiese von zwei Dexter-Rindern, Agi und Fred, beweidet

Die Fläche wird nur zwei Mal im Jahr gemäht – mit leichten, bodenschonenden landwirtschaftlichen Maschinen. „Die Maschinen sind schwer zu bekommen und es gibt kaum Bedarf für überstandiges‘ Heu, das bei diversitätsoptimierter Maht anfällt“, erklärt Zöscher.

© Hackl Die künstlich angelegten Nassbiotope sind ausgetrocknet, sollen sich aber mit dem nächsten Regen wieder füllen

Helfende Hände gesucht

Geplant ist auch noch ein Infopoint direkt am vorbeiführenden Wanderweg, um über Zweck und Sinnhaftigkeit dieser Biodiversitätsfläche aufzuklären. Es soll auch ein Ort zum Verweilen werden und zur aktiven Mitarbeit einladen. „Es gibt noch viel Arbeit, dass es auch wirklich eine naturnahe Oase der Artenvielfalt wird, die Sünden einer jahrzehntelangen intensiven Bewirtschaftung sind immer spür- und sichtbar“, erklärt Vereinsvorstand Karl-Heinz Fraiß, der selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Rücksicht auf Biodiversität betreibt – dafür erhielt er auch schon die „Silberdistel“, den Biodiversitätspreis des Landes Steiermark, verliehen.

© Hackl Christian Zöscher zeigt die Ausmaße der rund zwei Hektar großen Biodiversitätsfläche

Gesucht sind Mitstreiter, Helfer und Unterstützer, die am Fortbestand dieser Naturschutzfläche mithelfen wollen. Schüler- oder Studentenprojekte sowie Vereine mit biologischer Schwerpunktsetzung sind ebenfalls willkommen. Auch über Nachahmerprojekte würde man sich freuen.