Babyname von Amira Alys Tochter wurde bei Pizza-Essen gefunden

Die aus Kärnten stammende Moderatorin Amira Aly und ihr Partner Christian Düren erwarten eine Tochter. Der Name für das Mädchen steht bereits fest. Ebenso, dass das Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen soll.

Es dauert nicht mehr lange, dann darf Amira Aly (34) ihr drittes Kind in den Armen halten. Die gebürtige Klagenfurterin erwartet mit ihrem Partner, dem Moderator Christian Düren (36), das erste gemeinsame Kind. In ihrem Podcast „Amira +1“ gab sie nun ein Schwangerschaftsupdate und verriet dabei unter anderem, wie sie und ihr Partner den Namen für ihre Tochter gefunden haben.

„Der stand schon ziemlich früh fest“, erzählte Aly. Die entscheidende Idee sei bei einem Pizza-Essen mit Freunden in Österreich aufgekommen. Sowohl ihr als auch Düren habe der Vorschlag auf Anhieb gefallen. „Seitdem nennen wir sie auch so“, erklärte die werdende Mutter.

Name bleibt ein Geheimnis

Welchen Namen das Mädchen tragen wird, möchte die Moderatorin allerdings nicht verraten. Bereits bei ihren beiden Söhnen aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat sie die Namen aus der Öffentlichkeit herausgehalten. „Auch dieser Name, gleich wie die anderen Namen meiner Söhne, wird nicht öffentlich gemacht. Das ist uns beiden sehr, sehr wichtig“, betonte Aly. Sie fühle sich nicht wohl dabei, wenn fremde Menschen im Internet den Namen ihres Kindes kennen würden.

Die 34-Jährige befindet sich mittlerweile im neunten Monat ihrer Schwangerschaft. Sie sagt: „Wir sind gesund, die Kleine wird aber definitiv früher kommen.“ Wie schon bei ihren beiden Söhnen soll auch ihre Tochter per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Dazu wurde ihr ärztlich geraten.

Auch beruflich bereitet sich Aly auf die Geburt vor. In ihrer Instagram-Story kündigte die Moderatorin an, sich schon bald in die Babypause zu verabschieden. Auf ihren Podcast „Amira +1“ müssen die Fans allerdings nicht verzichten: Die kommenden Folgen wurden bereits vorproduziert und werden daher auch während ihrer Auszeit wie gewohnt erscheinen.

Wohnen seit 2,5 Jahren zusammen

Neben den Neuigkeiten rund um ihre Schwangerschaft sprach Aly auch über ihre Beziehung zu Christian Düren. Zuletzt waren Berichte aufgetaucht, denen zufolge die beiden räumlich getrennt leben würden. Dem widersprach die Moderatorin deutlich: „Wir wohnen seit Anfang an eigentlich zusammen!“ Düren sei bereits vor rund zweieinhalb Jahren bei ihr und ihren Kindern eingezogen. Lediglich berufliche Verpflichtungen würden das Paar gelegentlich räumlich trennen.

Dass die beiden nur selten gemeinsame Einblicke in den sozialen Medien geben, sei ebenfalls kein Grund zur Sorge. „Wir genießen unsere Beziehung zu Hause“, erklärte Aly. Ihr Partner lege wenig Wert darauf, ihr Privatleben öffentlich zur Schau zu stellen.