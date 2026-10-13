Kulturinitiative Kürbis: Eine kulturelle Ackerfrucht feiert 50er

Die Mehrsparten-Initiative Kürbis blickt auf eine überaus aktive Kultur-Geschichte im Südwesten der Steiermark zurück.

In Kürze

© Kürbis Kürbis-Team bestehend aus Vorstand und Programmverantwortlichen: v.l.n.r Melina Schuster (Theater), Katharina Sieghartsleitner (Bildende Kunst), Karl Posch (Vorstand), Uli Wonisch (Obfrau), Gabriel Schmidt (Musik, pumpkin records), Wolfgang Pollanz (Literatur, Edition Kürbis), Marlies Schuster (Vorstand), Oskar Ribul (Vorstand)

Andreas Stangl