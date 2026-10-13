Kulturinitiative Kürbis: Eine kulturelle Ackerfrucht feiert 50er

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Kultur Kulturinitiative Kürbis: Eine kulturelle Ackerfrucht feiert 50erDie Mehrsparten-Initiative Kürbis blickt auf eine überaus aktive Kultur-Geschichte im Südwesten der Steiermark zurück.In Kürze © KürbisKürbis-Team bestehend aus Vorstand und Programmverantwortlichen: v.l.n.r Melina Schuster (Theater), Katharina Sieghartsleitner (Bildende Kunst), Karl Posch (Vorstand), Uli Wonisch (Obfrau), Gabriel Schmidt (Musik, pumpkin records), Wolfgang Pollanz (Literatur, Edition Kürbis), Marlies Schuster (Vorstand), Oskar Ribul (Vorstand) Andreas Stanglvor 2 Stunden13. Oktober 2026 um 17:00WiesKunstKonzertBühneLiteratur +3