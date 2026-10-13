17-jähriger Lienzer „ertanzt“ sich den Staatsmeistertitel

Laurin Walder alias „Bboy Lawal“ setzte sich bei den Staatsmeisterschaften durch. Der Lienzer hat sich in der österreichischen Breaking-Szene einen Namen gemacht.

Mit gerade einmal 17 Jahren hat sich der Lienzer Laurin Walder alias „Bboy Lawal“ den österreichischen Breaking-Staatsmeistertitel in der offenen Pro-Kategorie gesichert. Bei den Meisterschaften am 9. Oktober in Asten bei Linz setzte sich der Osttiroler gegen die nationale Konkurrenz durch – und das in einer Klasse, in der Athleten ab 16 Jahren ohne obere Altersgrenze antreten. Während Walder altersmäßig noch der Nachwuchskategorie angehört, darf er sich nun bereits österreichischer Staatsmeister der offenen Klasse nennen. Dabei blieb es nicht: An zwei Wettkampftagen absolvierte der junge Breaker insgesamt 29 Battle-Runden und erreichte in vier Bewerben vier Podestplätze. Breaking gilt als akrobatischer Tanzstil.

Bei den österreichischen Meisterschaften der Youth-Kategorie (16 bis 18 Jahre) sicherte sich Walder zusätzlich den Vizemeistertitel. Bereits am darauffolgenden Tag stellte er sich bei der international besetzten Streetdance Battle Series erneut der Konkurrenz.

1 / 2 Walder in Action © Stefan Osbelt

Auch international auf dem Podest

Insgesamt waren am Veranstaltungswochenende rund 110 Athletinnen und Athleten aus zehn Nationen am Start, etwa 500 Zuschauer verfolgten die Bewerbe. Bei der Streetdance Battle Series trat Lawal erneut in der Youth- und der offenen Pro-Kategorie an. Sowohl bei den 21 Startern im Nachwuchsbewerb als auch im 20-köpfigen Pro-Feld wurde er in der Preselection auf Platz eins gereiht. In den anschließenden Duellen sicherte er sich den Sieg in der Youth-Kategorie und den dritten Platz bei den Pro-Breakern der Erwachsenenkategorie. Damit standen nach zwei intensiven Wettkampftagen zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille zu Buche.