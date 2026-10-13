Flug aus Italien gestrichen: Passagiere von Parasiten gebissen

Ein Flug musste wegen Bettwanzenbefalls in Rom gestrichen werden. Passagiere klagten über Bisse und erhielten Antihistaminika gegen den Juckreiz.

Am Wochenende durfte ein Passagierflugzeug der Quantas am Flughafen in Rom in Italien nicht abheben. Verantwortlich für die Streichung des Fluges nach Perth in Australien waren winzige Plagegeister: Bettwanzen hatten Fluggäste gebissen.

Am Freitag klagten Passagiere während des 17-stündigen Fluges von Perth nach Rom über Insektenbisse. Wie der „Sydney Morning Herald“ berichtet, verteilte daraufhin die Besatzung Antihistaminika gegen den Juckreiz an die Fluggäste. Die Medikamente seien allerdings schnell zur Neige gegangen, weil immer mehr Passagiere über juckende Bisswunden klagten.

Bettwanzen Die Bettwanze, auch Hauswanze, ist eine Wanze aus der Familie der Plattwanzen. Diese sind darauf spezialisiert, in den Schlafplätzen von endothermen (warmblütigen) Lebewesen – vor allem Menschen – zu leben und sich von deren Blut zu ernähren. Bettwanzen sind Zivilisationsfolger und gelten als klassische Parasiten. Das mit typischen Hauterscheinungen und Symptomen einhergehende Krankheitsbild, das durch den Biss von Bettwanzen hervorgerufen wird, bezeichnet man als Cimikose. Quelle: Wikipedia

Da eine erste Reinigung nach der Landung nicht den erwünschten Erfolg brachte, entschied sich die Fluglinie am Samstag vorerst, alle Flüge für das befallene Flugzeug zu streichen: „Wir mussten die Boeing 787 Dreamliner für eine gründliche Reinigung aus dem Betrieb nehmen“, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber der BBC.

Nur diese Maßnahme hat es Technikern und dem Wartungsteam ermöglicht, das Flugzeug umfassend zu reinigen, „nachdem das Problem an einigen wenigen Sitzen der Economy-Klasse aufgetreten war“, wurde erklärt. Betroffene Passagiere wurden umgebucht oder erhielten für 48 Stunden eine Unterkunft in Rom.

Aufwändige Reinigung

© IMAGO/Larry Macdougal Boeing 787-9 Dreamliner der Quantas durfte nicht abheben.

Die Beseitigung von Bettwanzen ist schwierig und kostspielig. Zur Bekämpfung müssen sämtliche betroffenen Stoffe bei hohen Temperaturen gewaschen und im Wäschetrockner behandelt werden.

Dass Bettwanzen für Chaos im Verkehrswesen sorgen, kommt allerdings gar nicht so selten vor. Es ist etwa zwei Wochen her, als in Großbritannien mehrere Züge der Bahngesellschaft Southeastern gestoppt werden mussten, nachdem Lokführer die lästigen Insekten in ihren Führerständen entdeckt hatten, berichtete die BBC.