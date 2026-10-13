Wohnungsmieten stiegen in der Steiermark am stärksten an

Angebotsmieten für Wohnraum legten laut Immoscout24 in den ersten drei Quartalen in acht Bundesländern zu. Mieten bleiben in der Steiermark trotz des Preissprungs im Österreich-Vergleich günstiger.

Hohe Energiepreise, Mieten und Betriebskosten führen die Liste der größten Probleme rund ums Wohnen an. Laut der ImmoScout24-Trendumfrage unter 1000 Befragten sorgen sich 39 Prozent der Mietenden um ihre Wohnkosten. Die aktuelle Datenanalyse von ImmoScout24 zeigt zudem, dass sich die Angebotsmieten am freien Mietmarkt 2026 weiter erhöht haben. In den ersten drei Quartalen 2026 liegen die angebotenen Bruttomieten österreichweit um sechs Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Median beträgt 16 Euro pro Quadratmeter. Für eine Wohnung mit 70 Quadratmetern sind damit monatlich im Schnitt 1.123 Euro zu erwarten. Aber auch das Angebot an Mietobjekten für Wohnungssuchende steigt österreichweit um durchschnittlich drei Prozent.

„In manchen Bundesländern stieg zwar das Angebot an Wohnungen, aber das heißt nicht, dass dort die Mieten sinken. Die tatsächliche Miethöhe hängt mit der Lage und Qualität des angebotenen Wohnraums sowie mit den Betriebskosten zusammen. Unabhängig davon spielen die Preise für Strom und Heizung eine wesentliche Rolle für die Leistbarkeit des Wohnens“, sagt Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich.

Stärkster Anstieg in der Steiermark

Den kräftigsten Preissprung verzeichnet die Steiermark. Hier steigen die angebotenen Bruttomieten im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 14,4 Euro pro Quadratmeter. Eine Wohnung mit 70 Quadratmetern kostet rund 1005 Euro im Monat, der Preis liegt damit aber noch immer um mehr als 100 Euro unter dem Österreich-Schnitt.

In Wien fällt der Anstieg mit sieben Prozent ebenfalls überdurchschnittlich aus. Mit 22,6 Euro pro Quadratmeter bleibt die Bundeshauptstadt das teuerste Bundesland. Für 70 Quadratmeter bedeutet das monatlich 1581 Euro. Dahinter folgen Tirol mit 21,7 Euro pro Quadratmeter und Salzburg mit 20,3 Euro. Eine vergleichbare Wohnung kommt dort rechnerisch auf 1522 Euro beziehungsweise 1418 Euro. Während die Mieten in Tirol um vier Prozent zulegen, beträgt der Anstieg in Salzburg zwei Prozent.

Kärnten und Oberösterreich verzeichnen jeweils ein Plus von fünf Prozent. Die Quadratmeterpreise liegen bei 14,9 Euro beziehungsweise 13,1 Euro, was für 70 Quadratmeter einer monatlichen Miete von 1045 Euro beziehungsweise 918 Euro entspricht.