Streit um Pestizide mündet in Klage gegen steirischen Bauernbund

Global 2000 stellte massive Anstiege von kritischen Pestiziden auf den heimischen Feldern fest. Steirische Bauernvertreter sprachen von „absichtlicher Falschinterpretation“, jetzt klagt die NGO.

Es klingt im ersten Moment nach einer Spitzfindigkeit auf einem juristischen Nebenschauplatz. Doch hinter dem Konflikt steht weitaus mehr: Es geht um den stark angestiegenen Einsatz problematischer Pestizide auf den heimischen Feldern und den Umgang mit Erkenntnissen dazu. Am Dienstagmorgen hat die Umweltorganisation Global 2000 in diesem Zusammenhang beim Handelsgericht Wien Klage gegen den steirischen Bauernbund eingebracht.

Ausgangspunkt ist eine Untersuchung der NGO im Auftrag der Grünen, deren Ergebnisse im vergangenen Dezember veröffentlicht worden sind. Demnach ist der Pestizideinsatz in Österreich zwischen 2010 und 2024 massiv gewachsen. Auf Basis der Zahlen des Landwirtschaftsministeriums zu den Verkaufsmengen an Pflanzenschutzmitteln zeigt sich demnach, dass die mutmaßlich mit Pestiziden behandelte Fläche binnen 14 Jahren um 22 Prozent größer geworden und auf 7,5 Millionen Hektar angewachsen ist.

Verdoppelung bei bedenklichen Wirkstoffen

Besonders stark ist dieses Wachstum bei Wirkstoffen, die von der EU als reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) oder mutagen (erbgutverändernd) eingestuft sind, deren Ausbringungsmenge sich verdoppelt hat. Darunter ist etwa das als vermutlich krebserregend und giftig für Wasserorganismen klassifizierte Fungizid Difenoconazol, das laut den Berechnungen auf mehr als 15 Prozent aller behandelten Flächen eingesetzt wird. Laut den Zielen der EU-Kommission sollten solche Wirkstoffe bis 2030 eigentlich um die Hälfte reduziert werden. Sogar fast verdreifacht hat sich seit 2010 die mutmaßlich behandelte Fläche bei Wirkstoffen, die Ewigkeitschemikalien aus der PFAS-Gruppe enthalten, deren Abbauprodukt TFA ebenfalls als fortpflanzungsschädlich gilt.

Pflanzenschutzindustrie rückte aus, Gegenkampagne hob ab

Noch am Tag der Veröffentlichung reagierten die Pestizidhersteller. Alles nicht wahr, hieß es sinngemäß in der Aussendung der Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP), Global 2000 sei ein „Rechenfehler“ unterlaufen. Der behauptete Anstieg existiere nicht, die Analyse habe fälschlicherweise auch CO 2 und andere inerte Gasen miteinbezogen, die lediglich zur Lagerung von Obst und Gemüse benutzt würden.

Es ist uns keine Wahl geblieben, als auch hier auf Unterlassung und Widerruf zu klagen. — Helmut Burtscher-Schaden , Global 2000

Die Replik von Global 2000 noch am selben Tag, dass der Vorwurf nicht stimme und die publizierten Daten belegbar richtig seien, verhallte ungehört. Von regionalen Bauernverbänden über die Landwirtschaftskammer bis zum Ministerium wurde die Behauptung der IGP umgehend in Statements, Aussendungen und Postings aufgegriffen und verbreitet. Die Diskussion drehte sich fortan nicht mehr um Pestizide, sondern um angebliche Fehlberechnungen. „Falschmeldungen zum Pflanzenschutz schädigen unsere Landwirte“, postete etwa der steirische Bauernbund am nächsten Tag auf Facebook und rief zum Teilen der „Klarstellung“ auf. Drei Tage später legte der Bauernbunddirektor Bernd Brodtrager per Aussendung nach, warf Global 2000 „die absichtliche Falschinterpretation der Statistik“ vor und wiederholte in einem „Faktencheck“ sinngemäß die IGP-Behauptung.

Vorwürfe des steirischen Bauernbunds blieben online

Diese musste die Industriegruppe Anfang dieses Monats allerdings öffentlich als unwahr widerrufen. Global 2000 hatte Klage beim Handelsgericht eingebracht und Recht bekommen. Ungeachtet dessen sind das Facebook-Posting und die Presseaussendung des steirischen Bauernbunds aber nach wie vor abrufbar (Stand Dienstagvormittag). „Wir haben mehrfach versucht, mit dem steirischen Bauernbund ins Gespräch zu kommen und um Löschung ersucht, sind aber abgeblitzt“, sagt Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker bei Global 2000. „Jetzt ist uns keine Wahl geblieben, als auch hier auf Unterlassung und Widerruf zu klagen.“

© Global 2000 / Selina Englmayer Weitere Klagen nicht ausgeschlossen: Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000

Der steirische Bauernbunddirektor Bernd Brodtrager will zur Causa keine Stellungnahme abgeben. „Es liegt uns zur Klage schriftlich noch nichts vor“, sagt er zur Kleinen Zeitung. Warum die offensichtlich nicht stichhaltigen Postings und Aussendungen nicht gelöscht worden sind, lässt der Bauernvertreter offen. Das bringt ihm auch Kritik der steirischen Grünen ein. „Der steirische Bauernbund ist schnell dabei, Umweltschützer und andere NGOs anzugreifen“, sagt der grüne Bauernobmann Andreas Lackner. Eine nachträgliche Richtigstellung sei das Mindeste.

Global 2000: „Debatte wurde einfach abgetötet“

Burtscher-Schaden betont, dass es Global 2000 nicht ums Gewinnen von Klagen ginge. „Uns geht es darum, dass wir beim Anstieg der Pestizide ein echtes Problem haben. Und dann wird die gesellschaftlich so wichtige Debatte darüber einfach mit Falschbehauptungen abgetötet.“ Eine Richtigstellung fordert die NGO deshalb auch von der Landwirtschaftskammer und vom Ministerium. „Wir wollen, dass endlich über die Sache diskutiert wird“, sagt Burtscher-Schaden. Wenn es aber sein müsse, seien auch in diesen Fällen weitere Klagen nicht ausgeschlossen.