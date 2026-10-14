Österreichs Kinderärzte: Daran krankt es beim Eltern-Kind-Pass

Österreichs Kinder- und Jugendärzte zeigen in einem Schreiben ans Ministerium die Pannen rund um den Eltern-Kind-Pass auf – und liefern Verbesserungsvorschläge.

Der elektronische Eltern-Kind-Pass kommt nicht aus der Problemzone. Die elektronische Version wurde bereits auf 2027 verschoben, die Farce um ein fehlendes Zusatzheft, in dem die neuen Untersuchungen dokumentiert werden sollen, machte genauso Schlagzeilen wie Bezahlungs-Unklarheiten für die Ärzte.

Jetzt hat sich die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde ans Ministerium gewandt, um reinen Tisch zu machen – und die Gründe für die Verzögerungen und Probleme klar zu benennen – genauso wie man Verbesserungsvorschläge eingebracht hat. Das Schreiben liegt der Kleinen Zeitung exklusiv vor.

„Aufgrund der aktuellen Probleme bei der Umsetzung des elektronischen Eltern-Kind-Passes (eEKP) sehen wir uns veranlasst, seitens unserer wissenschaftlichen Gesellschaft Stellung zu nehmen“, heißt es einleitend. Und: „Dies deshalb, weil wir für das exzellente und jahrzehntelang bewährte MKP-/EKP-System zuletzt einen beträchtlichen Reputationsverlust wahrnehmen. Diesen erleben wir tlw. aus der Medienbeobachtung, v.a. aber aus den täglichen Begegnungen mit Eltern und Familien.“

„Vorschläge wurden nicht berücksichtigt“

Als Mitglieder im EKP-Beratungsgremium sehe man sich mit zahlreichen „Vorwürfen aus der Kolleg:innenschaft konfrontiert, die aktuellen Probleme nicht durch entsprechende Interventionen verhindert zu haben“.

Dabei, so die Fachgesellschaft, habe man „seit Langem aktuelle Probleme angesprochen und zahlreiche (Verbesserungs-)Vorschläge eingebracht, welche leider zu einem großen Teil nicht berücksichtigt wurden“.

Deshalb ergreife man die Initiative. „Aus unserer Sicht müssen wir nun im Sinn der Eltern und Familien die teilweise verlorene Reputation gemeinsam wiederherstellen.“

Wiederholte Fehlinformationen mit wiederholtem Korrekturbedarf. Wiederholte Verwendung obsoleter Inhalte (z.B. 6 Geschlechter) ... Spät kommunizierte und wiederholt korrigierte Termine und Fristen. Nichtberücksichtigung diverser Verbesserungsvorschläge — Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde , über die Pannen bei der Umsetzung des Eltern-Kind-Passes

Eltern-Kind-Pass: Die Pannen in der Umsetzung

Und dann führt man sachliche Kritik bis ins Detail an: „Die fachlichen Inhalte für den eEKP wurden weitestgehend bereits im Jahr 2018 fertiggestellt“, heißt es eingangs. Und: „Unsererseits verbunden mit der Bereitschaft bzw. sogar Empfehlung zur elektronischen Umsetzung. Es ist nicht nachvollziehbar, warum über viele Jahre keine wesentlichen Schritte zur Umsetzung gesetzt wurden. Mehrfache Anfragen und Anregungen unsererseits dazu blieben teilweise unbeantwortet bzw. konnten keine Prozessbeschleunigung erwirken.“

Erst die Aussicht auf EU-Gelder habe das Projekt „eEKP“ „in Bewegung gebracht“. Die Fachgesellschaft holt weiter aus: „Die damals extrem kurzen Bearbeitungsfristen erlaubten keine adäquate innerdisziplinäre Diskussion, keine adäquate kritische Reflexion und nur sehr limitierte Änderungsmöglichkeiten. Aggraviert wurde die Situation im Frühjahr 2026 schließlich durch das (unseres Wissens) längere Aussetzen von Verhandlungen bzgl. finanzieller Bedeckung. Dies war unseres Wissens auch hauptverantwortlich für die Nichtumsetzung der elektronischen Version.“

Schwer wiegt dieser Vorwurf: „Es war aus unserer Sicht bereits im März 2026 absehbar, dass eine Umsetzung im laufenden Kalenderjahr nicht mehr gelingen kann. Kommuniziert wurde dies allerdings erst im Juli 2026.“

Probleme benannt: „Intransparente Kommunikation und sechs Geschlechter“

Die Fachgesellschaft beanstandet außerdem die „ inadäquate Berücksichtigung unseres Fachgremiums“, und führt dazu eine ganze Reihe von Punkten an. Darunter: „Teilweise inadäquate, unvollständige und intransparente Kommunikation. Wiederholte Fehlinformationen mit wiederholtem Korrekturbedarf. Wiederholte Verwendung obsoleter Inhalte (z.B. 6 Geschlechter) ... Spät kommunizierte und wiederholt korrigierte Termine und Fristen. Nichtberücksichtigung diverser Verbesserungsvorschläge. Untersagung der rechtzeitigen Informationsweitergabe an die Kolleg:innenschaft (durch Berufung auf die Verschwiegenheitspflicht). Nichteinhaltung von Vereinbarungen (z.B. Prüfung auf Praktikabilität). Mangelnde Einbindung in diverse Planungen und Entscheidungen. Nichtberücksichtigung des Fachgremiums bei öffentlichen Präsentationen.“

Eltern-Kind-Pass: Das soll sich verbessern

Gleichzeitig will die Fachgesellschaft aber auch das System verbessern: Man fordert die „Wiedereinrichtung der 2011 abgeschafften ‚Mutter-Kind-Pass-Kommission‘ als nunmehrige ‘Eltern-Kind-Pass-Kommission’ (wie uns seit Jahren in Aussicht gestellt wird)“ ein, in diesem Gremium solle man „unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Evidenz Inhalte und Abläufe der eEKP-Untersuchungen und Erhebungen auf Aktualität und Wirksamkeit überprüfen und anpassen“. Und: „Gleichzeitig sollte dieses Gremium regelmäßig die Praxistauglichkeit des eEKP-Programmes überprüfen und ggf. adaptieren.“

Auch wird „im Zuge der Neuordnung eine inflationsangepasste Valorisierung der EKP-Tarife“ eingefordert. Die Fachgesellschaft präzisiert diesen Punkt so: „Zu diesem Punkt ist festzuhalten, dass eine derartige – sachlich gut begründbare –Valorisierung die Probleme der letzten Monate vermutlich hätte verhindern können, einen rechtzeitigen Start des eEKP vermutlich ermöglicht und möglicherweise sogar weniger Mehrkosten verursacht hätte als die zuletzt notwendigen Anpassungen/Maßnahmen.“

Abschließend hält man fest: „Die Vertreter:innen der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde hoffen, dass dieser Vorschlag nunmehr aufgegriffen wird und damit das exzellente Tool des Eltern-Kind-Passes wieder gestärkt wird.“

Der Eltern-Kind-Pass ist ein zentrales Versprechen an alle werdenden Eltern und ihre Kinder. Die Expertise der Fachgesellschaften ist dafür unverzichtbar. Deshalb arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, damit die Umsetzung gelingt. — Ulrike Königsberger-Ludwig , Staatssekretärin

Ministerium nimmt „Vorschläge ernst“

Beim Ministerium erklärt man: „Wir schätzen die Expertise der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde sehr und nehmen ihre Vorschläge ernst. Die Anregungen aus dem Schreiben werden wir fachlich prüfen und in einem gemeinsamen Rahmen besprechen.“ Und: „Dass es bei einem Vorhaben dieser Größenordnung auch kritische Rückmeldungen gibt, ist verständlich, und wir nehmen sie ernst. Uns ist wichtig, dass der Eltern-Kind-Pass verlässlich und in hoher Qualität bei den Familien ankommt. Sorgfalt geht uns hier dabei vor Tempo.“

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ergänzt: „Der Eltern-Kind-Pass ist ein zentrales Versprechen an alle werdenden Eltern und ihre Kinder. Die Expertise der Fachgesellschaften ist dafür unverzichtbar. Deshalb arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, damit die Umsetzung gelingt.“